Suudi Arabistan'da kritik alarm! Cazan bölgesinde erken uyarı sistemi devreye alındı

Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesinde erken uyarı sistemi devreye alındı. Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre sonra tehlikenin geçtiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Ulusal Erken Uyarı Platformu üzerinden Cazan bölgesinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, vatandaşlardan resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.

Uyarı mesajını alan vatandaşlara sakin olmaları, resmi makamların yönlendirmelerini takip etmeleri ve en yakın güvenli kapalı alana geçerek tehlike geçene kadar burada kalmaları çağrısında bulunuldu.

Sivil Savunma Müdürlüğü, erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada ise uyarı gönderilen kentlerde "tehlikenin geçtiğini" bildirdi.

Yemen'de, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol altına almasının ardından başlayan iç savaş devam ediyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artış gösterirken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.