Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Savunma Bakanı Hegseth ve Savunma Bakanlığının, ABD'yi korumak için hayatlarını feda eden askerlerin fedakârlıklarına her zaman saygı duyduğunu belirtti.

"Tüm ziyaretçiler her zaman sessizlik ve saygı ortamını koruyacaktır."

Gruptan yükselen sesler üzerine anıtta nöbet tutan ABD askeri, devriyesini durdurarak gruba doğru döndü. Asker, yüksek sesle yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullandı:

Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret eden Hegseth, eşi Jennifer Hegseth ve beraberindeki üst düzey danışmanlarla birlikte anıtın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekiminin ardından grup merdivenlerden ayrılmaya başladığı sırada çevreden kahkaha ve yüksek sesli konuşmalar duyuldu.

ABD'de 11 Kasım Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen anma etkinlikleri, bu kez Savunma Bakanı Pete Hegseth 'in de aralarında bulunduğu bir grubun yaşadığı olayla gündeme geldi.

11 Kasım 2025'te Virginia eyaletindeki Arlington Ulusal Mezarlığı'nda, Meçhul Asker Anıtı'nda düzenlenen Gaziler Günü çelenk sunma töreninde ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth (sağda) ve eşi Jennifer Hegseth. (Foto: AFP)

Parnell, "Bu anlamlı günü anarken bir asker, herkese uygun davranış kurallarını hatırlatarak doğru ve saygılı bir şekilde görevini yerine getirdi." ifadelerini kullandı.

CBS News'in aktardığına göre, fotoğraf çekiminin ardından gruptan kimin güldüğü ve Hegseth'in bizzat ses çıkarıp çıkarmadığı görüntülerden kesin olarak anlaşılamıyor.

MEÇHUL ASKER ANITI'NDA 89 YILLIK KESİNTİSİZ NÖBET

Yaşanan olayın dikkat çekmesinin nedenlerinden biri de ziyaretin gerçekleştirildiği Meçhul Asker Anıtı'nın ABD'deki sembolik önemi oldu.

Virginia eyaletindeki Arlington Ulusal Mezarlığı'nda bulunan anıt, kimliği belirlenemeyen ve ülkeleri uğruna hayatını kaybeden Amerikan askerlerini temsil ediyor. Anıtın altında Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden kimliği belirsiz bir Amerikan askerinin naaşı bulunuyor. İkinci Dünya Savaşı ve Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden kimliği belirlenememiş askerlerin naaşları da anıt kompleksinde yer alıyor.

ABD ordusu, anıtın güvenliğini 1 Temmuz 1937'den bu yana 24 saat kesintisiz sürdürüyor. 6 Nisan 1948'den itibaren ise bu görev, ABD Kara Kuvvetlerinin 3. Piyade Alayı'na bağlı ve "The Old Guard" (Eski Muhafız) olarak bilinen birlik tarafından yürütülüyor.

NÖBETÇİLERİN GÖREVİ SADECE ANITI KORUMAK DEĞİL

Meçhul Asker Anıtı'nda görev yapan nöbetçiler, son derece sıkı bir eğitim ve eleme sürecinden geçerek seçiliyor. Anıtın önündeki nöbet, sıradan bir güvenlik görevi olmanın ötesinde, hayatını kaybeden askerlerin anısını yaşatmayı amaçlayan özel bir askeri tören niteliği taşıyor.

Nöbetçiler, anıtın önündeki 63 fitlik (yaklaşık 19,2 metre) güzergâhta tam 21 adım atıyor ve anıta dönerek 21 saniye bekliyor. Ardından aynı düzen içinde geri dönerek yürüyüşlerini sürdürüyor. Bu ritüeldeki 21 sayısı, ABD askeri törenlerinde verilen en yüksek selam olan 21 pare top atışına gönderme yapıyor.

Nöbet değişimi de yılın dönemine göre her yarım saatte veya saatte bir gerçekleştiriliyor. Askerler, hava koşullarından bağımsız olarak yılın 365 günü görevlerini sürdürüyor.

GÜRÜLTÜ YAPAN ZİYARETÇİLERİ GÜNDE İKİ-ÜÇ KEZ UYARIYORLAR

Anıtta sessizlik ve saygı kurallarının uygulanması, yalnızca Hegseth'in ziyaretine özgü bir durum değil.

ABD Kara Kuvvetlerinin 2022 yılında yayımladığı bir röportajda, anıtın nöbetçilerinden Staff Sergeant Chadwick Winget, ziyaretçilerin sessizliği bozması durumunda askerlerin müdahale ettiğini anlatmıştı.

Winget'in verdiği bilgiye göre nöbetçiler, kalabalığı düzeni korumak amacıyla günde ortalama iki veya üç kez uyarıyor.

Winget, ziyaretçilerin çoğunun sessizliği kasıtlı olarak bozmadığını, ancak kendi aralarında konuşurken seslerinin ne kadar yükseldiğinin farkına varmadıklarını belirtmişti. Özellikle kahkaha ve şakalaşmaların, anıtta saygılarını sunmaya gelen diğer ziyaretçilerin deneyimini olumsuz etkilediğini vurgulamıştı.

GAZİLER GÜNÜ TÖRENİNE TRUMP DA KATILDI

Olay, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı 11 Kasım Gaziler Günü etkinliklerinin ardından yaşandı.

Arlington Ulusal Mezarlığı'nda gerçekleştirilen 73. Ulusal Gaziler Günü anma programı kapsamında Trump, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı. Törene Başkan Yardımcısı JD Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve çok sayıda üst düzey yetkili de katıldı.

Törenin ardından Hegseth ve beraberindekilerin anıtın önünde fotoğraf çektirdiği sırada yaşanan olay ise günün en çok konuşulan görüntülerinden biri haline geldi.