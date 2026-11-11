İran ile Fransa arasında siber saldırı gerilimi! Arakçi'den Paris yönetimine sert yanıt | Fotoğraf: DHA

"BİZ KATLİAMLARA DESTEK VEREREK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransız mevkidaşı Barrot'nun açıklamalarına tepki göstererek Paris yönetimini eleştirdi.

Arakçi, "Halkının şikayetlerini gidermeyi bir yana bırakın, buzdolaplarını yönetmekten bile aciz olan Fransa hükümeti, başarısızlıklarının sorumluluğunu başkalarına yüklemeye çalışıyor. Evet, İran güçlü bir devlettir. Ancak Fransa'nın aksine biz, Gazze'deki katliamlara destek vererek veya okulları ve hastaneleri bombalayarak gücümüzü göstermiyoruz" ifadelerini kullandı.

İRAN'IN PARİS BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Barrot'nun açıklamalarının ardından İran'ın Paris Büyükelçisi'ni sabah saatlerinde bakanlığa çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, siber saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, topraklarımıza yönelik ilk geniş çaplı sabotaj amaçlı siber saldırı olup ulusun çıkarlarına ve Fransız halkının güvenliğine yönelik büyük bir saldırı teşkil etmektedir" dedi.