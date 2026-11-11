İran'dan Fransa'ya sert sözler! "Buzdolaplarını bile yönetemiyorlar"
Fransa'nın 700'den fazla süpermarketi hedef alan siber saldırılardan İran'ı sorumlu tutması, iki ülke arasında diplomatik gerilime neden oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, suçlamalara sert tepki göstererek, "Buzdolaplarını yönetmekten bile aciz olan Fransa hükümeti, başarısızlıklarının sorumluluğunu başkalarına yüklemeye çalışıyor." dedi. Fransa ise İran'ın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
İran ile Fransa arasında siber saldırı gerilimi yaşanıyor.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'nun 11 ve 12 Ekim'de 700'den fazla süpermarketi hedef alan siber saldırıların arkasında İran Devrim Muhafızları Ordusunun bulunduğunu öne sürmesinin ardından Tahran yönetiminden tepki geldi.
"BİZ KATLİAMLARA DESTEK VEREREK
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransız mevkidaşı Barrot'nun açıklamalarına tepki göstererek Paris yönetimini eleştirdi.
Arakçi, "Halkının şikayetlerini gidermeyi bir yana bırakın, buzdolaplarını yönetmekten bile aciz olan Fransa hükümeti, başarısızlıklarının sorumluluğunu başkalarına yüklemeye çalışıyor. Evet, İran güçlü bir devlettir. Ancak Fransa'nın aksine biz, Gazze'deki katliamlara destek vererek veya okulları ve hastaneleri bombalayarak gücümüzü göstermiyoruz" ifadelerini kullandı.
İRAN'IN PARİS BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Barrot'nun açıklamalarının ardından İran'ın Paris Büyükelçisi'ni sabah saatlerinde bakanlığa çağırdı.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, siber saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, topraklarımıza yönelik ilk geniş çaplı sabotaj amaçlı siber saldırı olup ulusun çıkarlarına ve Fransız halkının güvenliğine yönelik büyük bir saldırı teşkil etmektedir" dedi.