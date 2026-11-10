TikTok'ta çocuk istismarı skandalı! İspanya hükümeti harekete geçti
İspanya'da TikTok üzerinden çocukların cinsel istismarına ilişkin içeriklerin yayıldığının ortaya çıkması üzerine hükümet harekete geçti. Çocuk istismarıyla bağlantılı 20 binden fazla şüpheli hesap tespit edilirken, binden fazla içeriğin 48 milyonun üzerinde izlendiği belirlendi. Araştırmada, TikTok'a bildirilen 50 videodan yalnızca 5'inin kaldırıldığı, 13 videoya ise sadece İspanya'dan erişim engeli getirildiği ortaya çıktı.
İspanya'da TikTok üzerinden çocukların cinsel istismarına ilişkin içeriklerin yayıldığının ortaya çıkması üzerine hükümet harekete geçti. Yapılan araştırmada, çocuk istismarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 20 binden fazla şüpheli hesap tespit edilirken, platforma bildirilen 50 videodan yalnızca 5'inin kaldırıldığı belirlendi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dijital platform yöneticilerinin hukuken sorumlu tutulmasını sağlayacak yasal düzenleme hazırlığında olduklarını açıkladı.
20 BİNDEN FAZLA ŞÜPHELİ HESAP TESPİT EDİLDİ
İspanya merkezli Maldita.es Vakfının 35 gün süren araştırması, TikTok'ta çocuk istismarına ilişkin içeriklerin yaygınlığını gözler önüne serdi. Araştırmada, çocuk istismarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 20 binden fazla şüpheli hesap tespit edildi. Binden fazla istismar içeriğinin ise 48 milyondan fazla kez izlendiği belirlendi.
BİLDİRİLEN 50 VİDEODAN SADECE 5'İ KALDIRILDI
Vakıf, çocuk istismarı içeriği barındıran 50 videoyu TikTok yönetimine bildirdi. Ancak yapılan bildirimlere rağmen videolardan yalnızca 5'i platformdan kaldırıldı.
13 videoya sadece İspanya'dan erişim engeli getirilirken, bildirimden 72 saat sonra hesapların yüzde 40'ının hâlâ aktif olduğu tespit edildi.
İSPANYA HÜKÜMETİ DOSYAYI SAVCILIĞA TAŞIDI
Ortaya çıkan bulguların ardından İspanya hükümeti TikTok'a karşı harekete geçti. Gençlik ve Çocuk Bakanlığı, konuyu savcılığa taşırken TikTok yönetiminden acil açıklama talep edildi. Başbakan Pedro Sanchez ise dijital platformların sorumluluklarını artıracak yeni bir yasal düzenleme hazırlığında olduklarını duyurdu. Sanchez, yaptığı açıklamada, "İspanya'daki yasayı değiştirerek, platform yöneticilerini sitelerinde meydana gelen birçok ihlalden hukuken sorumlu tutacağız." ifadelerini kullandı.
TİKTOK'UN FAALİYETLERİ DURDURULABİLİR
İspanya hükümeti, çocukların yeterince korunmadığı sonucuna varılması halinde TikTok'un ülkedeki faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasını da gündemine aldı.
TikTok yönetimi ise Maldita.es Vakfından araştırmaya ilişkin tüm verilerin paylaşılmasını istedi.
Şirket, çocuk istismarı içeriklerinin platformda kesinlikle yasak olduğunu ve bu tür içeriklerle mücadele etmek amacıyla güvenlik teknolojilerinden yararlandığını savundu.