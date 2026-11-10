İspanya'da TikTok üzerinden çocukların cinsel istismarına ilişkin içeriklerin yayıldığının ortaya çıkması üzerine hükümet harekete geçti. Yapılan araştırmada, çocuk istismarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 20 binden fazla şüpheli hesap tespit edilirken, platforma bildirilen 50 videodan yalnızca 5'inin kaldırıldığı belirlendi.

İspanya merkezli Maldita.es Vakfının 35 gün süren araştırması, TikTok'ta çocuk istismarına ilişkin içeriklerin yaygınlığını gözler önüne serdi. Araştırmada, çocuk istismarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 20 binden fazla şüpheli hesap tespit edildi. Binden fazla istismar içeriğinin ise 48 milyondan fazla kez izlendiği belirlendi.

BİLDİRİLEN 50 VİDEODAN SADECE 5'İ KALDIRILDI

Vakıf, çocuk istismarı içeriği barındıran 50 videoyu TikTok yönetimine bildirdi. Ancak yapılan bildirimlere rağmen videolardan yalnızca 5'i platformdan kaldırıldı.

13 videoya sadece İspanya'dan erişim engeli getirilirken, bildirimden 72 saat sonra hesapların yüzde 40'ının hâlâ aktif olduğu tespit edildi.