Kremlin duyurdu! Putin, Trump'ın temsilcileriyle görüşecek

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüşeceğini açıkladı. Uşakov, Abu Dabi'de Ukrayna savaşının sona erdirilmesi amacıyla yürütülen üçlü müzakereleri kapsamlı ve faydalı olarak değerlendirdi.

Başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uşakov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diplomatik girişimler hakkında açıklamalarda bulundu.

KREMLİN'DEN PUTİN'İN GÖRÜŞME TAKVİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Uşakov, Putin'in Trump'ın temsilcileri Witkoff ve Kushner ile görüşeceğini belirterek, "Görüşme, günün ilk yarısında yapılacak." dedi.

ABU DABİ'DEKİ MÜZAKERELERİ DEĞERLENDİRDİ

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen üçlü müzakerelere değinen Uşakov, görüşmelerin kapsamlı ve faydalı olduğunu söyledi.

Rus heyetinin müzakerelere ilişkin raporunu henüz Kremlin'e sunmadığını belirten Uşakov, diplomatik sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AVRUPALI TEMSİLCİLERİN MÜZAKERELERDEKİ ROLÜ

Uşakov, Abu Dabi'deki müzakereler sırasında kentte bulunan Avrupalı temsilcilerin, görüşmelerin dışında Ukrayna ve ABD tarafıyla temas halinde olduğunu ifade etti.

Avrupa'nın müzakere sürecine dahil edilmesi ihtimaline de değinen Uşakov, bu konunun görüşmelerden elde edilen sonuçlar dikkate alınarak istişare edileceğini belirtti.