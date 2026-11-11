Epstein mağduru kadın yaşadıklarını anlattı: ʺBeni tehlikeye attılarʺ | Fotoğraf: A Haber Arşiv

Bu kadınlardan biri, 19 yaşındayken Epstein ile New York'taki evinde ilk kez görüştüğünde cinsel istismara uğradığını anlattı.

Elkholy ise istismardan haberdar olduğu veya buna aracılık ettiği yönündeki iddiaları reddetti.

MAĞDUR KADINDAN KORKUNÇ İDDİA: "200'DEN FAZLA KEZ TECAVÜZE UĞRADIM"

BBC'ye konuşan ve gerçek adı açıklanmayan Doğu Avrupalı Simona da Epstein'in kendisine 200'den fazla kez tecavüz ettiğini söyledi.

Epstein ile 20 yaşındayken tanıştığını anlatan Simona, o dönemde New York'ta bir model ajansına bağlı olduğunu belirtti.

Simona, Epstein'in kendisini dünyanın önde gelen model ajanslarından Next Management'ın yöneticisi Faith Kates ile tanıştırmayı teklif ettiğini aktardı.

Kates'in görüşme sırasında kendisine estetik ameliyat olmasını önerdiğini ileri süren Simona, bir cerrahın iletişim bilgilerinin de Epstein'e gönderildiğini iddia etti.