Epstein skandalında yeni belgeler! Model ajansları üzerinden kurulan istismar ağı ortaya çıktı
ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in cinsel istismar ağına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. BBC'nin araştırmasında, Epstein'in model ajansları aracılığıyla genç kadınlara ulaştığına yönelik belgeler ve mağdur ifadeleri incelendi. Epstein'in bir model ajansına 1 milyon dolar verdiği belirlenirken, mağdurlardan biri 200'den fazla kez tecavüze uğradığını anlattı.
Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken 2019 yılında hapishanede ölü bulunan ABD'li Jeffrey Epstein'in cinsel istismar ağına ilişkin yeni belgeler ve mağdur ifadeleri gündeme geldi.
İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin araştırması, Epstein'in model ajansları aracılığıyla genç kadınlara ulaştığına yönelik yeni ayrıntıları ortaya koydu.
BBC Eye tarafından yürütülen araştırmada, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgeler ile Epstein'in cinsel istismarına uğradıklarını anlatan kadınların ifadeleri incelendi.
MODEL AJANSI ARACILIĞIYLA EPSTEIN'İN EVİNE GÖNDERİLDİ
Özbekistan'dan ABD'ye gelen Roza, 2009 yılında henüz 18 yaşındayken bağlı bulunduğu MC2 Model Management ajansının kendisini iki fotoğraf çekimi için Epstein'in Florida'daki evine gönderdiğini söyledi.
Çekimlerin ardından Epstein'in asistanı olarak çalışmaya başladığını belirten Roza, sistematik şekilde tecavüze uğradığını anlattı.
Roza, "Ajansımın görevi beni korumaktı ama bunu yapmadılar. Aslında beni tehlikeye attılar. Bunun için hesap vermeliler." ifadelerini kullanarak dönemin ajans başkanı Jeff Fuller'ın nereye gönderildiğini bildiğini savundu.
BBC'ye gösterdiği harcama belgesinin, ikinci çekimin ardından dönüş biletinin Fuller tarafından alındığına işaret ettiği belirtildi.
Fuller, daha önce Roza'nın Epstein'in evine gittiğini ve istismara uğradığını bilmediğini savunurken BBC'nin sorularını yanıtlamadı.
Yaşadıklarının ardından hala adaletin sağlanmadığını düşündüğünü dile getiren Roza, diğer mağdurları da konuşmaya çağırdı.
EPSTEIN'İN MODEL AJANSINA 1 MİLYON DOLAR VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
ABD Adalet Bakanlığının belgelerine göre, MC2 bünyesindeki 10 model, Epstein'in 2008 yılında cinsel suçlardan hüküm giymesinin ardından kendisiyle görüştü veya iletişim kurdu.
Belgelerde ayrıca Epstein'in 2005 yılında söz konusu ajansa 1 milyon dolar verdiği ortaya konuldu.
BBC, eski model temsilcisi Ramsey Elkholy'nin, aralarında 18 yaşındaki bir öğrencinin de bulunduğu 34 kadını Epstein ile tanıştırmaya çalıştığını tespit etti.