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Epstein skandalında yeni belgeler! Model ajansları üzerinden kurulan istismar ağı ortaya çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Epstein skandalında yeni belgeler! Model ajansları üzerinden kurulan istismar ağı ortaya çıktı

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in cinsel istismar ağına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. BBC'nin araştırmasında, Epstein'in model ajansları aracılığıyla genç kadınlara ulaştığına yönelik belgeler ve mağdur ifadeleri incelendi. Epstein'in bir model ajansına 1 milyon dolar verdiği belirlenirken, mağdurlardan biri 200'den fazla kez tecavüze uğradığını anlattı.

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken 2019 yılında hapishanede ölü bulunan ABD'li Jeffrey Epstein'in cinsel istismar ağına ilişkin yeni belgeler ve mağdur ifadeleri gündeme geldi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin araştırması, Epstein'in model ajansları aracılığıyla genç kadınlara ulaştığına yönelik yeni ayrıntıları ortaya koydu.

Epstein dosyasında yeni ayrıntılar! 34 kadınla ilgili dikkat çeken tespit | Fotoğraf: A Haber ArşivEpstein dosyasında yeni ayrıntılar! 34 kadınla ilgili dikkat çeken tespit | Fotoğraf: A Haber Arşiv

BBC Eye tarafından yürütülen araştırmada, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgeler ile Epstein'in cinsel istismarına uğradıklarını anlatan kadınların ifadeleri incelendi.

MODEL AJANSI ARACILIĞIYLA EPSTEIN'İN EVİNE GÖNDERİLDİ
Özbekistan'dan ABD'ye gelen Roza, 2009 yılında henüz 18 yaşındayken bağlı bulunduğu MC2 Model Management ajansının kendisini iki fotoğraf çekimi için Epstein'in Florida'daki evine gönderdiğini söyledi.

Çekimlerin ardından Epstein'in asistanı olarak çalışmaya başladığını belirten Roza, sistematik şekilde tecavüze uğradığını anlattı.

Epstein'in model ajansına 1 milyon dolar verdiği ortaya çıktı! | Fotoğraf: A Haber ArşivEpstein'in model ajansına 1 milyon dolar verdiği ortaya çıktı! | Fotoğraf: A Haber Arşiv

Roza, "Ajansımın görevi beni korumaktı ama bunu yapmadılar. Aslında beni tehlikeye attılar. Bunun için hesap vermeliler." ifadelerini kullanarak dönemin ajans başkanı Jeff Fuller'ın nereye gönderildiğini bildiğini savundu.

BBC'ye gösterdiği harcama belgesinin, ikinci çekimin ardından dönüş biletinin Fuller tarafından alındığına işaret ettiği belirtildi.

Fuller, daha önce Roza'nın Epstein'in evine gittiğini ve istismara uğradığını bilmediğini savunurken BBC'nin sorularını yanıtlamadı.

Yaşadıklarının ardından hala adaletin sağlanmadığını düşündüğünü dile getiren Roza, diğer mağdurları da konuşmaya çağırdı.
EPSTEIN'İN MODEL AJANSINA 1 MİLYON DOLAR VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

ABD Adalet Bakanlığının belgelerine göre, MC2 bünyesindeki 10 model, Epstein'in 2008 yılında cinsel suçlardan hüküm giymesinin ardından kendisiyle görüştü veya iletişim kurdu.

Belgelerde ayrıca Epstein'in 2005 yılında söz konusu ajansa 1 milyon dolar verdiği ortaya konuldu.

BBC, eski model temsilcisi Ramsey Elkholy'nin, aralarında 18 yaşındaki bir öğrencinin de bulunduğu 34 kadını Epstein ile tanıştırmaya çalıştığını tespit etti.

Epstein mağduru kadın yaşadıklarını anlattı: ʺBeni tehlikeye attılarʺ | Fotoğraf: A Haber ArşivEpstein mağduru kadın yaşadıklarını anlattı: ʺBeni tehlikeye attılarʺ | Fotoğraf: A Haber Arşiv

Bu kadınlardan biri, 19 yaşındayken Epstein ile New York'taki evinde ilk kez görüştüğünde cinsel istismara uğradığını anlattı.

Elkholy ise istismardan haberdar olduğu veya buna aracılık ettiği yönündeki iddiaları reddetti.
MAĞDUR KADINDAN KORKUNÇ İDDİA: "200'DEN FAZLA KEZ TECAVÜZE UĞRADIM"
BBC'ye konuşan ve gerçek adı açıklanmayan Doğu Avrupalı Simona da Epstein'in kendisine 200'den fazla kez tecavüz ettiğini söyledi.

Epstein ile 20 yaşındayken tanıştığını anlatan Simona, o dönemde New York'ta bir model ajansına bağlı olduğunu belirtti.

Simona, Epstein'in kendisini dünyanın önde gelen model ajanslarından Next Management'ın yöneticisi Faith Kates ile tanıştırmayı teklif ettiğini aktardı.

Kates'in görüşme sırasında kendisine estetik ameliyat olmasını önerdiğini ileri süren Simona, bir cerrahın iletişim bilgilerinin de Epstein'e gönderildiğini iddia etti.

1. Epstein'in istismar ağına ilişkin yeni tanıklıklar ortaya çıktı | Fotoğraf: A Haber Arşiv1. Epstein'in istismar ağına ilişkin yeni tanıklıklar ortaya çıktı | Fotoğraf: A Haber Arşiv

Görüşmenin ardından Epstein'in kendisini modelliği bırakmaya ikna ettiğini ve asistanı olarak çalışmaya başladığını anlatan Simona, yaklaşık iki yıl boyunca cinsel istismara maruz kaldığını ve hayatının her alanının Epstein tarafından kontrol edildiğini söyledi.

Simona, "İnsanlar, maddi kazanç veya nüfuz elde etmek için bu istismarı kabul ettiğimizi düşünüyor ancak bu doğru değil. Bizler derin travmalarla baş başa kaldık." ifadelerini kullandı.
EPSTEIN'İN İSTİSMAR AĞINA İLİŞKİN YENİ YASA TEKLİFİ
Jeffrey Epstein'in 100'den fazla mağdurunu temsil eden avukat Sigrid McCawley, model ajanslarında çalışan ve genç kadınları sektöre kazandıran kişilerin, Epstein'in genç kadınlara ulaşmasında önemli rol oynadığını belirtti.

New York Eyalet Senatörü Zellnor Myrie de Epstein'in istismarına aracılık ettiği öne sürülen kişilerin soruşturulabilmesi amacıyla yeni bir yasa teklifi hazırladı.

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