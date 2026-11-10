ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyonların yeniden başlatılması ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran konusunu görüştüğünü belirten Trump, bölge ülkelerinin mevcut deniz ablukasının sürdürülmesinden yana olduğunu söyledi. ABD'nin gerektiğinde askeri harekata hazır olduğunu vurgulayan Trump, "Ancak şu aşamada saldırmamız pek muhtemel görünmüyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a dair dikkat çeken bir açıklama yaptı.

TRUMP'TAN KATAR BAŞBAKANI İLE İRAN GÖRÜŞMESİ

Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran konusunu ele aldığını belirten Trump, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran hakkında birçok konuyu ele aldığımız harika bir görüşme gerçekleştirdim. En önemlisi, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve diğer ülkeler mevcut durumun korunmasını, yani tarihin en büyük deniz ablukasının ve yeni 'Demir Kapı' operasyonunun sürdürülmesini tercih ediyor. Yani karada ve denizde. Hepsi İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda hemfikir. Bu konu müzakereye açık değil."

"ŞU AŞAMADA SALDIRMAMIZ PEK MUHTEMEL GÖRÜNMÜYOR"

ABD'nin bölgedeki askeri hazırlıklarına değinen Trump, İran'a yönelik yeni bir saldırı ihtimaline ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Orta Doğu'daki gelişmelerde herhangi bir değişiklik olursa, ABD silahları hazır şekilde harekete geçmeye hazır. Ancak şu aşamada saldırmamız pek muhtemel görünmüyor."

İsrail ve Orta Doğu'nun İran tehdidinden korunduğunu savunan Trump, "Bu çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme görüyoruz ve Amerika'nın çıkarlarının her zaman korunmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"İSTEDİĞİMİZ ZAMAN HAREKETE GEÇMEYE HAZIRIZ"

Trump, Reuters'a verdiği röportajda da Katar ve Suudi Arabistan'ın İran konusunda barışçıl bir çözümden yana olduğunu belirtti. ABD'nin ise gerekli görülmesi halinde askeri saldırıları yeniden başlatmaya hazır olduğunu söyledi.

Saldırıların yeniden başlaması ihtimaline ilişkin "İstediğimiz zaman harekete geçmeye hazırız." diyen Trump, buna rağmen yeni bir askeri operasyon için acele etmediğinin sinyalini verdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ ABLUKAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Hürmüz Boğazı'nda uygulanan deniz ablukasından memnun olduğunu belirten Trump, sürecin nasıl ilerleyeceğini beklediklerini ifade etti.

Trump, "İşlerin nereye varacağını göreceğiz. Ben hazırım." dedi.