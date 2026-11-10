İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot liderliğindeki Değişim Bloğu'nda, Arap partilerinin koalisyona katılımı konusunda görüş ayrılıkları yaşanıyor. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Arap partilerinin dışlanmaması çağrısında bulunurken İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Arap partilerinin desteğine dayalı bir azınlık hükümetine karşı çıktı. Taal Partisi lideri Ahmed Tıybi ise değişimin bir parçası olmak istediklerini açıkladı.

İsrail'de parlamento seçimlerinin ardından hükümet kurma çalışmaları sürerken muhalefetteki Değişim Bloğu'nda Arap partilerinin koalisyona dahil edilmesi konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Binyamin Netanyahu hükümetinin yerine yeni bir koalisyon oluşturmak amacıyla muhalefet partileriyle görüşmelerini sürdürüyor. Ancak seçimlerde önemli başarı elde eden Arap partilerinin yeni hükümette yer alıp almayacağı konusunda farklı görüşler öne çıkıyor.

YAIR GOLAN'DAN ARAP PARTİLERİNİN KOALİSYONA ALINMASI ÇAĞRISI

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, İsrail Meclisinin açılış oturumu öncesinde düzenlediği basın toplantısında Değişim Bloğu'ndaki ortaklarına seslendi.

Golan, "Değişim Bloğu'ndaki tüm ortaklarıma sesleniyorum: Hızlıca bir hükümet kuralım. Arap partilerini ve Arap toplumunu kesinlikle dışlamayın." dedi.

Seçmenlerin 53'e karşı 67 sandalyeyle Netanyahu hükümetinin değiştirilmesi yönünde oy kullandığını savunan Golan, mevcut koalisyonun iktidarda kaldığı her gün İsrail'e daha fazla zarar verdiğini ileri sürdü

Golan, "Hızlıca bir hükümet kuralım. Eğer daha sonra bu hükümeti güçlendirmemiz gerekirse bunu da basiret ve hoşgörüyle nasıl yapacağımızı biliriz." ifadelerini kullandı.

LİBERMAN ARAP PARTİLERİNİN DESTEĞİNE KARŞI ÇIKTI

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise partisinin grup toplantısında koalisyon görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Liberman, yeni hükümetin kurulmasında önceliklerinin Netanyahu hükümetine son vermek ve seçimlerin tekrarlanmasını önlemek olduğunu belirtti.

Bununla birlikte Liberman, Arap partilerinin desteğine dayanan bir azınlık hükümeti kurulmasına karşı olduklarını ifade etti.

AHMED TIYBİ: "DEĞİŞİMİN BİR PARÇASI OLMAK İSTİYORUZ"

Ortak Liste bileşenlerinden Taal Partisi lideri ve milletvekili Ahmed Tıybi, Gadi Eisenkot liderliğinde kurulacak koalisyona destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

"Değişimin bir parçası olmak istiyoruz." diyen Tıybi, İsrail devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada, yeni dönemde atılması gereken ilk adıma dikkat çekti.

Tıybi, "Değişimin ilk ve en kritik adımı İsrail Meclisi Başkanının değiştirilmesi. Yashar Partisi bize bu adayın Matan Kahana olacağını bildirdi." ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET KURMAK İÇİN 61 SANDALYE GEREKİYOR

İsrail'de parlamento seçimleri 27 Ekim'de yapıldı. 4 Kasım'da açıklanan kesinleşmiş resmi sonuçlara göre mevcut koalisyon ve muhalefet bloğu, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye tek başına ulaşamadı.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 8 Kasım'da hükümeti kurma görevini resmen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a verdi.

Eisenkot'un koalisyon hükümetini kurmak için 28 günlük süresi bulunuyor. Gerekli görülmesi halinde bu süre 14 gün daha uzatılabilecek.