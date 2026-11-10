Belçika kamu yayıncısı VRT'nin haberine göre, ülkedeki bazı hastanelerde bilgi işlem sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle ameliyat ve randevular ertelenirken, ambulanslar başka hastanelere yönlendirildi.

Belçika'da bazı hastanelerde yaşanan ağ kesintisi, planlı ameliyatların ertelenmesine ve sağlık hizmetlerinin aksamasına neden oldu.

TÜM AYAKTA TEDAVİLER İPTAL EDİLDİ

Hastanede planlı ameliyatlar ve tıbbi işlemler ikinci duyuruya kadar ertelenirken, tüm ayakta tedavi randevuları ve uygulamaları iptal edildi. Ambulanslar da diğer hastanelere yönlendirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bilgi işlem ekipleri kesintinin nedenini araştırırken, yatarak tedavi gören hastaların güvenliği sağlanmaya devam ediliyor.