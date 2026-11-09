Adı açıklanmayan iki Fransız yetkili, Reuters'a yaptıkları açıklamada, siber saldırının arkasında İran devleti tarafından desteklenen bilgisayar korsanlarının bulunduğundan şüphelendiklerini belirtti.

Marketlerden kan bankalarına uzanan siber saldırı dalgası! | Fotoğraf: AA

Soğutma sistemlerinin çalışmaması nedeniyle buzdolapları ve donduruculardaki sıcaklık yükselirken çok sayıda taze ve dondurulmuş gıda bozuldu.

Fransız bir süpermarket işletmecisi, saldırının ülke genelindeki toplam maliyetinin on milyonlarca avroya ulaşabileceğini öne sürdü.

AVRUPA'DA İKİNCİ SİBER SALDIRI DALGASI

Süpermarketlerdeki soğutma sistemlerini hedef alan saldırıların ardından bu ay Avrupa genelinde 100'den fazla işletmeyi etkileyen ikinci bir siber saldırı dalgası yaşandı.

Saldırılardan Fransa'daki kan bankalarında kullanılan buzdolapları da etkilendi. Bunun üzerine çalışanlar, kan ürünlerinin bir bölümünü başka soğuk hava depolarına taşımak zorunda kaldı.