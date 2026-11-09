Bu kez bankalar değil buzdolapları hedef alındı! Avrupa'da alarm: İran destekli hacker şüphesi
Fransa'da yüzlerce süpermarketin buzdolabı ve dondurucu sistemlerini hedef alan siber saldırıya ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Reuters'a konuşan iki Fransız yetkili, gıdaların bozulmasına yol açan saldırının arkasında İran devleti tarafından desteklenen bilgisayar korsanlarının olabileceğinden şüphelendiklerini açıkladı. Avrupa genelinde 100'den fazla işletmeyi etkileyen ikinci saldırı dalgasında ise kan bankalarının soğutma sistemleri de hedef alındı.
Adı açıklanmayan iki Fransız yetkili, Reuters'a yaptıkları açıklamada, siber saldırının arkasında İran devleti tarafından desteklenen bilgisayar korsanlarının bulunduğundan şüphelendiklerini belirtti.
Yetkililerin açıklamalarıyla birlikte saldırının kaynağına ilişkin soruşturma yeniden gündeme geldi.
YÜZLERCE SÜPERMARKETTE SOĞUTMA SİSTEMLERİ DEVRE DIŞI KALDI
Fransa'da 11 Ekim'de gerçekleştirilen siber saldırıda, yüzlerce süpermarketteki buzdolaplarının sıcaklık kontrol sistemleri devre dışı bırakıldı.
Soğutma sistemlerinin çalışmaması nedeniyle buzdolapları ve donduruculardaki sıcaklık yükselirken çok sayıda taze ve dondurulmuş gıda bozuldu.
Fransız bir süpermarket işletmecisi, saldırının ülke genelindeki toplam maliyetinin on milyonlarca avroya ulaşabileceğini öne sürdü.
AVRUPA'DA İKİNCİ SİBER SALDIRI DALGASI
Süpermarketlerdeki soğutma sistemlerini hedef alan saldırıların ardından bu ay Avrupa genelinde 100'den fazla işletmeyi etkileyen ikinci bir siber saldırı dalgası yaşandı.
Saldırılardan Fransa'daki kan bankalarında kullanılan buzdolapları da etkilendi. Bunun üzerine çalışanlar, kan ürünlerinin bir bölümünü başka soğuk hava depolarına taşımak zorunda kaldı.