Kolombiya'nın güneyindeki Bolivar yönetim bölgesinde bulunan Santa Rosa del Sur kasabasındaki askeri üs, patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı. Saldırıda 5 asker hayatını kaybederken, 8'i ağır 33 asker yaralandı. Askeri tesislerin yatakhaneleri ve idari binalarının da hedef alındığı saldırı sonrası Kolombiya ordusu hava destekli operasyon başlattı. Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella ise terör örgütlerine sert mesaj vererek, "Terörizm devleti dize getiremez" dedi.

El Colombiano internet sitesinde yer alan habere göre, Santa Rosa del Sur kasabasında yer alan askeri üsse patlayıcı yüklü İHA saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 5 asker yaşamını yitirirken, 8'i ağır 33 asker yaralandı.

Kolombiya Ordusu Birinci Tümeni, patlayıcı yüklü dronlarla düzenlenen saldırının uluslararası insancıl hukuk ve temel insan haklarını ihlal ettiğini belirterek, faillerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan ve doğrulanan görüntülerde, bombalı dronların askeri tesislerin altyapısını, yatakhanelerini ve idari binalarını hedef aldığı, çatıların çöktüğü ve binaların ağır hasar aldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, terörizmin devleti dize getiremeyeceğini belirtti.

De la Espriella, faillerin tespit edilip yakalanması için operasyonların yoğunlaştırılması talimatını verdiğini açıklayarak, Ulusal Ordu mensuplarını hedef alan saldırıyı kınadı ve bu tür eylemlerin Kolombiya'nın savunma kararlılığını daha da güçlendireceğini ifade etti.

Saldırının sorumluluğunu henüz hiçbir silahlı örgüt üstlenmezken, güvenlik makamları da resmi bir açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanı De la Espriella, 4 Kasım'daki açıklamasında, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleri başta olmak üzere yasa dışı silahlı yapıların liderlerinin tespit edilerek yakalanması veya etkisiz hale getirilmesi talimatını vermişti.

Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella hükümeti, 28 Ağustos'ta "yeterli barış iradesi sergilemedikleri" gerekçesiyle aralarında Bloklar ve Cepheler Genelkurmayı (EMBF) ile Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) bulunduğu 3 yasa dışı silahlı grupla yürütülen barış görüşmelerini resmi olarak sonlandırmıştı.