İran savaşında Trump'ın Pekin kozu! ABD gerilimi bitirmek için Çin'den yardım istedi iddiası
ABD yönetiminin, İran'la devam eden savaşı sona erdirmek amacıyla Çin'den diplomatik destek istediği öne sürüldü. Washington Post gazetesinin ABD'li ve Avrupalı yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump'ın desteğiyle Pekin yönetimine başvurarak Çin'den İran üzerindeki nüfuzunu kullanmasını talep etti. Çin'in de bu mesajı Tahran'a ilettiği iddia edildi.
Washington Post'un haberinde, ABD'de savaşa yönelik kamuoyu tepkisinin artması nedeniyle İran konusunda diplomatik çözüm arayışının Trump yönetiminin en acil ve zorlu meselelerinden biri haline geldiği değerlendirildi.
TRUMP YÖNETİMİNDEN PEKİN'E İRAN TALEBİ
Bu kapsamda ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, Trump'ın desteğiyle Çin hükümetiyle temasa geçtiği ileri sürüldü.
Bessent'in Pekin'den, Tahran üzerindeki etkisini kullanarak savaşın sona erdirilmesine katkı sağlamasını istediği belirtildi.
Çin'in ise Washington'dan gelen bu talebi İran'a ilettiği iddia edildi.
TRUMP VE Şİ CİNPİNG GÖRÜŞMESİNDE İRAN GÜNDEMİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 18 Kasım'da Çin'de gerçekleştirmesi beklenen görüşmede İran konusunun da gündeme gelmesinin öngörüldüğü ileri sürüldü.
Söz konusu görüşmeye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı iddia edildi.
ÇİN'İN ORTA DOĞU TEMSİLCİSİ BÖLGE TURUNA ÇIKACAK
Öte yandan Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Büyükelçi Cay Cün'ün, savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslar kapsamında bölge ülkelerini ziyaret etmesi bekleniyor.
Cay Cün'ün ziyaret programında İran, Umman ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu belirtildi. Çin'in bölgedeki diplomatik girişimlerinin, İran'la savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar kapsamında yürütüleceği ifade edildi.