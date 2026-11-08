İran savaşında Trump'ın Pekin kozu! ABD gerilimi bitirmek için Çin'den yardım istedi iddiası

ABD yönetiminin, İran'la devam eden savaşı sona erdirmek amacıyla Çin'den diplomatik destek istediği öne sürüldü. Washington Post gazetesinin ABD'li ve Avrupalı yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump'ın desteğiyle Pekin yönetimine başvurarak Çin'den İran üzerindeki nüfuzunu kullanmasını talep etti. Çin'in de bu mesajı Tahran'a ilettiği iddia edildi.