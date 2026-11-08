Almanya'da film gibi firar! Diyar Gündüz'ün kaçışında Harley-Davidson ve 10 euroluk anahtar
Almanya'da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz'ün film senaryolarını aratmayan cezaevi firarının arkasından skandallar zinciri çıktı. Ülkenin en yüksek güvenlikli cezaevlerinden birinde 17 yıllık hapis cezasını çeken Türk uyuşturucu baronu Gündüz'ün, bir gardiyana Harley-Davidson motosiklet vererek rüşvetle iş birliği yaptığı ortaya çıktı. Sahte hastalık senaryosuyla sevk edildiği merkezde, yalnızca 10 euro değerindeki bir anahtarla prangalarından kurtulan Gündüz'ün kaçışı büyük yankı uyandırdı.
Berlin organize suç ağının merkezindeki El-Zein aşiretine bağlı olan 34 yaşındaki uyuşturucu baronu Diyar Gündüz, 2025'teki 94 kiloluk dev kokain sevkiyatının yanı sıra bir kişiyi günlerce alıkoyup darp etmekten 17 yıl hapis cezası aldı.
MEMURLARI RÜŞVETE BOĞMUŞ
Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre 17 yıllık cezasını çekmek üzere Almanya'nın en sıkı korunan Essen hapishanesine gönderilen baron Gündüz, koğuşunda dışarıdan çok daha rahat hareket ediyor, adeta imtiyazlı bir misafir gibi ağırlanıyordu. İddiaya göre cezaevindeki bazı gardiyanları ve infaz koruma memurlarını lüks hediyelere boğan uyuşturucu baronu, bu sayede firar planını hayata geçirmek için içeride kusursuz bir köstebek ağı kurdu.
MOTOSİKLET KARŞILIĞI HASTALIK OYUNU
Bir infaz koruma memuruna, dışarıdaki adamları aracılığıyla lüks bir motosiklet satın alan Gündüz, bu dev rüşvetin ardından kaçışı için düğmeye bastı. İddiaya göre gardiyan, aldığı lüks motosikletin karşılığı olarak baronun sahte hastalık oyununa alet oldu ve Gündüz'ün cezaevi dışındaki bir tıp merkezine sevk edilmesi için gerekli adımları attı.
DIŞARIYA BİLGİ SIZDIRMIŞ
Gardiyanın yardımı bununla da sınırlı kalmadı. Uyuşturucu baronunun hangi hastaneye, hangi gün ve saat kaçta, ne şekilde götürüleceğinin tüm detaylarını dışarıdaki silahlı infaz timine günler öncesinden sızdırdı.
HASTANEDE HOLLYWOOD USULÜ BASKIN
Sızdırılan koordinatlar doğrultusunda, El-Zein aşiretinin silahlı infaz timi Essen kent merkezindeki Kennedyplatz'da bulunan radyoloji merkezini adeta ablukaya aldı. Sahte hastalık bahanesiyle randevusuna getirilen Diyar Gündüz, muayene binasına girdiği an film sahnelerini aratmayan o kaçış hikayesi başladı.