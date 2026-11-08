MEMURLARI RÜŞVETE BOĞMUŞ Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre 17 yıllık cezasını çekmek üzere Almanya'nın en sıkı korunan Essen hapishanesine gönderilen baron Gündüz, koğuşunda dışarıdan çok daha rahat hareket ediyor, adeta imtiyazlı bir misafir gibi ağırlanıyordu. İddiaya göre cezaevindeki bazı gardiyanları ve infaz koruma memurlarını lüks hediyelere boğan uyuşturucu baronu, bu sayede firar planını hayata geçirmek için içeride kusursuz bir köstebek ağı kurdu.

MOTOSİKLET KARŞILIĞI HASTALIK OYUNU



Bir infaz koruma memuruna, dışarıdaki adamları aracılığıyla lüks bir motosiklet satın alan Gündüz, bu dev rüşvetin ardından kaçışı için düğmeye bastı. İddiaya göre gardiyan, aldığı lüks motosikletin karşılığı olarak baronun sahte hastalık oyununa alet oldu ve Gündüz'ün cezaevi dışındaki bir tıp merkezine sevk edilmesi için gerekli adımları attı.