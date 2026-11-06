Gazze'de enkazların ve bombaların gölgesinde umut düğünü! 250 çift dünyaevine girdi

Gazze kentinin sahil yolunda, İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazları ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırların arasından geçen, Filistin bayrakları, çiçekler ve kırmızı kurdelelerle süslenmiş onlarca araçtan oluşan düğün konvoyu, deniz kıyısındaki Deniz Kulübü'nde düzenlenen tören alanına ulaştı.

İsrail saldırılarında çok sayıda Filistinlinin evlerini kaybettiğini ve çadırlarda yaşamaya mahkum edildiğini belirten Neccar, kendisinin de barınacak başka bir yerinin bulunmadığını ifade etti.

Organizasyon komitesinin düzenlediği kurayla düğüne katılmaya hak kazanan Neccar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sevinç yalnızca bir damadın ya da 250 damadın değil, bütün Gazze halkının sevincidir." dedi.

Toplu düğüne katılan Filistinli damat Said en-Neccar, İsrail bombardımanında ailesinin evinin yıkıldığını ve Cibaliya Mülteci Kampı'nda Sarı Hat yakınlarında kurdukları bir çadırda yaşamak zorunda kaldıklarını anlattı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "El-Faris eş-Şehm 3 Operasyonu Destek Komitesi" tarafından, Sakr bin Muhammed el-Kasımi Hayır ve İnsani Yardım Vakfının desteğiyle düzenlenen organizasyon, Gazze'deki ağır yaşam koşulları nedeniyle evlenmekte güçlük çeken gençlere destek olmayı amaçlıyor.

Gazze'de yıllardır devam eden İsrail saldırılarının yol açtığı yıkım ve yerinden edilmenin ortasında gerçekleştirilen düğün, evlerini kaybeden, aile fertlerini yitiren ve yeni hayatlarını barınma imkanlarından yoksun şekilde kurmaya çalışan Filistinli gençler için umut ve dayanışma buluşmasına dönüştü.

"Sevinç Elbisesi 3" adı verilen toplu düğüne katılan 250 damat takım elbiseleriyle, 250 gelin ise renkli Filistin nakışlarıyla süslenmiş beyaz gelinlikleriyle tören alanında yerini aldı. Altın rengi süslemeli başlıklar takan, geleneksel işlemeli örtüler kullanan ve ellerinde çiçek buketleri taşıyan gelinler, ailelerinin katılımıyla düzenlenen törende sevinçlerini paylaştı.

Gazze Şeridi'nde yüz binlerce Filistinli, İsrail saldırılarında evlerinin yıkılması veya ağır hasar görmesi nedeniyle çadırlarda ve geçici barınma merkezlerinde yaşamını sürdürüyor. Temel hizmetlerin ve yaşam koşullarının yetersiz olduğu bölgede barınma, gıda, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

DÜĞÜNÜNDE ANNESİNİN YOKLUĞUNU HİSSETTİ

Toplu düğüne katılan Filistinli damat Münir et-Tetari de savaşta annesini ve ailesinden çok sayıda kişiyi kaybetmesine, ailesinin evinin İsrail saldırılarında yıkılmasına rağmen düğün sevincini yaşamaya çalıştı.

Hayatının bu önemli gününde annesinin yanında olmasını çok istediğini belirten Tetari, "Gazze'deki abluka ve savaşa rağmen sevineceğiz ve kalplerimize yeniden umut vereceğiz." dedi. Saldırılar öncesinde bir evleri olduğunu ancak İsrail saldırılarında bu evin yıkıldığını aktaran Tetari, annesini de kaybettiğini ve düğününde yanında olmasını arzuladığını dile getirdi.

EVLİLİK HAYATINA ÇADIRDA BAŞLAYACAK

Damatlardan Muhammed Kuveydir ise İsrail saldırılarında evini kaybetmesinin ardından yeni bir konut kiralayacak veya satın alacak maddi imkanının bulunmadığını, bu nedenle evlilik hayatına bir çadırda başlayacağını söyledi.

Kuveydir, Gazze'de artan fiyatlar ve yaşam maliyetlerinin Filistinli gençler için evlenmeyi daha da zorlaştırdığını belirtti. Düğünden sonra eşiyle nerede yaşayacaklarına ilişkin soruya Kuveydir, "Çadırda yaşayacağız." yanıtını verdi.

Toplu düğün organizasyonunun kendisiyle birlikte 249 damada daha saldırıların ağır koşullarına rağmen evliliklerini kutlama ve yeni bir hayat kurmaya başlama fırsatı sunduğunu kaydetti.