ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın nükleer programını içeriden çökertmek için casusluk ve ihbar kampanyası başlattı. "Adalet için Ödül" programı kapsamında duyurulan teklifte; İran nükleer tesisleri, ekipmanları ve personeline dair kritik bilgi getirenlere 20 milyon dolara varan nakit para ve ABD'ye "iltica/yer değiştirme" imkanı sunulacağı ilan edildi.

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet için Ödül" programı kapsamında insanların "para veya muhtemel bir yer değiştirme imkanı" karşılığında İran'ın nükleer programı hakkında bilgi paylaşabileceğini duyurdu.

Kişilerin İran'ın nükleer programına ilişkin tesisler, ekipmanlar ve personel hakkında bilgi verebileceğini aktaran CENTCOM, bu bilgilere karşılık kişilere 20 milyon dolara kadar ödül ve "muhtemel bir yer değiştirme imkanı" sunulacağını açıkladı.