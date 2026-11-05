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Üçlü zirve için geri sayım! Zelenskiy Trump’ın temsilcileriyle görüştü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Üçlü zirve için geri sayım! Zelenskiy Trump’ın temsilcileriyle görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın temsilcileri Jared Kushner ve Steve Witkoff’la telefonda görüştü. Ukrayna, ABD ve Rusya arasında heyetler düzeyinde üçlü görüşme için hazırlıkların sürdüğünü belirten Zelenskiy, “Bir haftadan az süre kaldı” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Jared Kushner ve Steve Witkoff'la telefonda görüştüğünü belirtti.

Zelenskiy, "Ukrayna, ABD ve Rusya arasında heyetler düzeyinde üçlü format için hazırlık yapıyoruz, bir haftadan az süre kaldı" açıklamasında bulundu.

SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN MÜZAKERELER SÜRMELİ
Savaşın bitirilmesi ve Ukrayna'nın güvenlik garantileri konusunda Brüksel'de de görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, "Bu savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için müzakerelerin mümkün olan en yoğun şekilde yürütülmesi gerekiyor. Ukrayna, gerekli adımları atmaya hazır, önerilerimiz net ve onları ABD tarafına ilettik" ifadelerini kullandı.

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#Steve Witkoff #Jared Kushner
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