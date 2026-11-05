New York'ta evde çıkan yangında 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde 2 katlı bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü itfaiye görevlisi olmak üzere 7 kişi yaralandı.