New York'ta evde çıkan yangında 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde 2 katlı bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü itfaiye görevlisi olmak üzere 7 kişi yaralandı.
New York İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada, Brooklyn'in Sunset Park Mahallesi'ndeki 2 katlı evde gece saatlerinde yangın çıktığı belirtildi. 200'den fazla itfaiye görevlisinin müdahale ettiği yangının, 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındığı kaydedildi. Açıklamada, yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü itfaiye görevlisi olmak üzere 7 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.