Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait askeri hava araçlarının ada çevresinde 21 uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu. Uçuşların 19'unun Tayvan Boğazı'ndaki orta çizgiyi geçtiği belirtilirken, bölgede 8 Çin savaş gemisi ve 8 resmi geminin de seyrettiği bildirildi.

Çin ile Tayvan arasındaki egemenlik ihtilafında askeri hareketlilik sürüyor. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait askeri hava araçlarının ada çevresinde 21 uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlığın ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, aralarında bombardıman ve destek uçakları, savaş jetleri ile helikopterin bulunduğu hava araçlarının dünden bu sabah saatlerine kadar Tayvan çevresinde uçtuğu tespit edildi.

19 UÇUŞ ORTA ÇİZGİYİ GEÇTİ

Açıklamada, söz konusu uçuşların 19'unun Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği belirtildi.

Çin'e ait askeri hava araçlarının, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın kuzey, orta, güneybatı ve doğu bölümlerinde faaliyet gösterdiği kaydedildi.

16 ÇİN GEMİSİ ADA ÇEVRESİNDE

Tayvan Savunma Bakanlığı, ada çevresinde Çin'e ait 8 savaş gemisi ile 8 resmi geminin de seyrettiğini bildirdi.

Tayvan ordusunun bölgedeki hareketliliği takip ettiği belirtilen açıklamada, devriye uçakları, savaş gemileri ve kıyı füze sistemlerinin devreye sokularak gelişmelere karşılık verildiği ifade edildi.

ÇİN-TAYVAN ARASINDAKİ EGEMENLİK İHTİLAFI SÜRÜYOR

Çin'in kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı devam ediyor.

Pekin yönetimi, son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artırırken Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.

Tayvan ise askeri harcamalarını artırarak ve ABD'den satın aldığı yeni silah sistemleriyle savunma kapasitesini güçlendirmeye çalışıyor.