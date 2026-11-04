Rızai’den Trump’a savaş ve Hürmüz mesajı! İran’dan ABD’ye siyasi yenilgi çıkışı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı İran savaşının Washington yönetimi açısından siyasi sonuçlar doğurduğunu öne sürdü. ABD'deki Kongre seçimlerini değerlendiren Rızai, İran'ın savaş meydanında ve Hürmüz'de stratejik, Washington'da ise siyasi yenilgi yaşattığını savundu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı İran savaşının kendisi açısından siyasi yenilgiye neden olduğunu savundu.

Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'deki Kongre seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ABD'YE SAVAŞ MEYDANINDA VE HÜRMÜZ'DE YENİLGİ YAŞATTIK"

İran ulusunun ABD'ye karşı farklı alanlarda sonuç elde ettiğini ileri süren Rızai, "İran ulusunun Trump'a hem savaş meydanında hem de Hürmüz'de stratejik bir yenilgi; Washington'da ise siyasi bir yenilgi yaşattığı" değerlendirmesinde bulundu.

Rızai, ABD Başkanı Trump'ın başlattığı savaşın faturasının ise Amerikalılara kesildiğini savundu.

"BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"

İranlı yetkili, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İran'ı karşısına alan herkes, savaş meydanından kendi kapısının önüne kadar bunun bedelini ödeyecektir."