İslam karşıtı dezenformasyon ağı deşifre edildi! Milyonlarca dolarlık kampanya ortaya çıktı
Dünya genelinde 30 ülkede Müslümanları, sığınmacıları, Katar'ı ve İran'ı doğrudan hedef alan, İsrail merkezli yapılarla bağlantılı olduğu belirtilen geniş bütçeli bir dijital dezenformasyon ağı deşifre edildi. Ekim 2023 ile Ekim 2026 arasındaki üç yıllık dönemi kapsayan incelemede, yaklaşık 8,2 milyon dolarlık bütçeyle yürütülen ve dijital platformlarda 800 milyon görüntülenmeye ulaşan algı operasyonunun ayrıntıları hazırlanan raporla ortaya konuldu.
Küresel çapta yürütülen dezenformasyon ağı, Katar'daki Northwestern Üniversitesinde medya analizi alanında çalışan Doç. Dr. Marc Owen Jones ile çevrim içi manipülasyonları ortaya çıkaran açık kaynaklı istihbarat (OSINT) uygulayıcısı, teknoloji ve sosyal bilimler uzmanı Sohan Dsouza'nın ortak çalışmasıyla belgelendi.
KİRLİ AĞI DEŞİFRE EDEN RAPOR
"Büyük Yer Değiştirme Endüstrisi" adıyla yayımlanan raporda, dünya genelinde İslam ve göçmen karşıtı propagandanın arkasındaki finansman kaynakları ve kullanılan yöntemler ele alındı.
8,2 MİLYON DOLARLIK BÜTÇEYLE 800 MİLYON GÖRÜNTÜLENME
Operasyonun ulaştığı boyutlara ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Marc Owen Jones, Ekim 2023-Ekim 2026 döneminde yürütülen kampanyanın yaklaşık 6,12 milyon sterlin, yani 8,2 milyon dolarlık bütçeye sahip olduğunu belirtti. Jones, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Asya ve Orta Doğu'daki 30 ülkede dijital platformlarda yaklaşık 800 milyon reklam görüntülemesine ulaşıldığını aktardı.
YAPAY ZEKAYLA ÜRETİLEN VİDEOLAR VE OYUN PARODİLERİYLE İSLAM DÜŞMANLIĞI
Sosyal ağlarda algı oluşturmak amacıyla kullanılan manipülasyon yöntemlerine dikkat çeken teknoloji ve sosyal bilimler uzmanı Sohan Dsouza, kampanyada sosyal medya platformlarındaki ücretli reklamların yanı sıra yapay zekayla üretilen videoların, şarkıların ve video oyunu parodilerinin kullanıldığını belirtti. Dsouza, bu içeriklerle Müslümanlara ve göçmenlere yönelik düşmanlığın yanı sıra Katar ve İran karşıtı ırkçı söylemlerin teşvik edildiğini ifade etti.
Raporda yer alan analiz sonuçları, dijital kampanyanın etkileşim boyutunu da ortaya koydu. İncelemeye göre, dijital platformlarda yayımlanan içeriklere gelen kullanıcı yorumlarının yüzde 61'i doğrudan Müslüman karşıtı ırkçı görüşleri destekledi.