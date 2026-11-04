İslam karşıtı dezenformasyon ağı deşifre edildi! Milyonlarca dolarlık kampanya ortaya çıktı

Dünya genelinde 30 ülkede Müslümanları, sığınmacıları, Katar'ı ve İran'ı doğrudan hedef alan, İsrail merkezli yapılarla bağlantılı olduğu belirtilen geniş bütçeli bir dijital dezenformasyon ağı deşifre edildi. Ekim 2023 ile Ekim 2026 arasındaki üç yıllık dönemi kapsayan incelemede, yaklaşık 8,2 milyon dolarlık bütçeyle yürütülen ve dijital platformlarda 800 milyon görüntülenmeye ulaşan algı operasyonunun ayrıntıları hazırlanan raporla ortaya konuldu.