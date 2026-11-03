Avrupa'da yolcu uçaklarını hedef alan bomba ihbarlarının ardından bu kez İsrail'e gitmeye hazırlanan bir yolcu gemisi alarma geçti. Yunanistan'ın Siros Adası'ndan Hayfa kentine hareket edecek Panama bayraklı Crown Iris gemisine yönelik bomba ihbarı üzerine arama başlatıldı. Gemide 940 yolcu ve 597 mürettebatın bulunduğu bildirildi.

Yunanistan'ın Siros Adası'ndan İsrail'in Hayfa kentine gitmesi planlanan Crown Iris adlı yolcu gemisine yönelik bomba ihbarında bulunuldu.

Kimliği belirsiz bir kişi, geminin gövdesine patlayıcı düzenek yerleştirildiğini iddia etti. İhbarın ardından gemide 940 yolcu ve 597 mürettebatın bulunduğu aktarıldı.

Sahil güvenlik ekipleri, patlayıcı madde arama köpeği ve bir dalgıcın desteğiyle gemide arama başlattı. Özel bir sahil güvenlik birimi de incelemelere katılmak üzere olay yerine sevk edildi.

İlk kontrollerde herhangi bir patlayıcı düzeneğe rastlanmadı. Geminin seferine devam edebilmesi için sahil güvenlik uzmanlarının daha kapsamlı inceleme yapması bekleniyor.

AVRUPA'DA 6 YOLCU UÇAĞINDA BOMBA PANİĞİ YAŞANDI

Öte yandan Avrupa'da da bugün 6 yolcu uçağına yönelik bomba ihbarları güvenlik ekiplerini harekete geçirdi.

Polonya ve İtalya'da ikişer, İspanya ve Bulgaristan'da ise birer yolcu uçağı, art arda gelen ihbarların ardından incelemeye alındı.

Uçaklarda gerçekleştirilen kontrollerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığı bildirildi.