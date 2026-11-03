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İran'dan Hürmüz Boğazı'nda dikkat çeken karar! 4 ülkenin gemilerine serbest geçiş

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İran'dan Hürmüz Boğazı'nda dikkat çeken karar! 4 ülkenin gemilerine serbest geçiş

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Emir Hayat Mukaddem, Hindistan, Çin, Irak ve Katar'a ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kısıtlamalarından muaf tutulduğunu açıkladı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Emir Hayat Mukaddem, Hürmüz Boğazı'nda Hindistan, Çin, Irak ve Katar'a ait gemilerin geçiş kısıtlamalarından muaf tutulduğunu söyledi.

4 ÜLKEYE ÖZEL İZİN

İran Öğrenci Haber Ajansına (SNN) konuşan Hayat Mukaddem, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hayat Mukaddem, "Şu anda Hindistan, Çin, Irak ve Katar'ı Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kısıtlamalarından muaf tuttuk. Bu ülkelerin gemileri serbestçe geçiş yapıyor. Amerikalılar da bu gemilere müdahale etmiyor." dedi.

İran'dan Hürmüz Boğazı'nda dikkat çeken karar! 4 ülkenin gemilerine serbest geçiş - 1

KATAR'DAN GEÇİŞ ÜCRETİ DE ALINMAYACAK

Katar'dan geçiş ücreti almadıklarını aktaran Hayat Mukaddem, söz konusu muafiyetlerin belirli gerekçelere dayandığını ve bu konuda karşılıklı çıkarlar doğrultusunda hareket ettiklerini ifade etti.

Hindistan'a ait gemilere geçiş kolaylığı sağlanmasının ülkeden ilaç ithalatını mümkün kılmayı, Çin'e yönelik muafiyetin ise Pekin'in siyasi desteğini almayı amaçladığını dile getiren Hayat Mukaddem, Hindistan ve Çin'den geçiş ücreti tahsil ettiklerini fakat Katar için bunu uygulamadıklarını kaydetti.

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