Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayımlanan Politis gazetesinde, Rum terör örgütü EOKA-B'nin Kıbrıs Türk halkına yönelik işlediği suçlar ve 15 Temmuz 1974'te Rum lider Makarios'a gerçekleştirilen darbe gündeme getirildi.

Kumullis, 1974 yılında Kıbrıs'ta yaşanan olayların sorumluluğunu değerlendirirken, Yunan askeri cuntasının desteğiyle gerçekleştirilen ve EOKA-B'nin bağlantılı olduğu 15 Temmuz darbesine dikkat çekti.

"Vatansızlar ve Türk Yanlıları Üretme Endüstrisi" başlıklı köşe yazısını kaleme alan ekonomist ve sosyal bilimci Yorgos Kumullis, 1974 yılında yaşananlardan gerekli derslerin çıkarılmadığını savunarak, EOKA-B'yi savunmayı sürdüren siyasi çevrelerin başkalarını vatansever olmamakla suçladığını belirtti.

Kumullis Kıbrıs Türklerinin uğradığı şiddeti anlatmanın Türk yanlılığı olarak gösterilemeyeceğini söyledi. | Fotoğraf: AA Arşiv

Makarios yönetimini hedef alan darbenin, vatanseverlik ve Helenizmi kurtarma söylemleriyle gerçekleştirildiğini belirten Kumullis, 1974'te yaşananların sorumluluğunun kendilerini vatansever olarak tanıtan darbeci çevrelerde olduğunu savundu.

Rum yazar, EOKA-B'nin faaliyetlerini olumlu göstermeye çalışan siyasi ve ideolojik çevrelerin, örgütün 1974 olaylarındaki rolüne ilişkin özeleştiriden kaçındığını ifade etti.

EOKA-B ÇİZGİSİNİ SAVUNAN ÇEVRELERE TEPKİ

Kumullis, EOKA-B'yi savunan çevrelerin günümüzde kendilerini vatanseverliğin tek temsilcisi olarak göstermelerini eleştirdi.

Bu çevrelerin özellikle AKEL mensuplarını ve sol görüşlü kişileri vatansız olmakla suçladığını belirten Kumullis, Yunan cuntasının desteklediği darbeyle bağlantılı örgütü savunanların başkalarının milli bağlılığını sorgulamasına karşı çıktı.