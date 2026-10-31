Moskova'da saldırı alarmı! ABD istihbaratı sonrası tarihi saray ziyarete kapatıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da olası bir saldırı tehdidi nedeniyle güvenlik alarmı verildi. Başkentin simge yapılarından Tsaritsıno Müze ve Park Alanı'nın hedef alınabileceğine ilişkin istihbaratın ABD tarafından Rus makamlarına iletildiği bildirildi. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), istihbaratı doğrulayarak bölgede güvenlik önlemlerini artırdı ve kompleksi ziyarete kapattı.

Moskova'daki olası saldırı tehdidine ilişkin açıklama yapan FSB, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu. ABD'nin ortak iletişim kanalları üzerinden başkentte muhtemel bir terör saldırısı planlandığına ilişkin bilgi paylaştığını belirten FSB, gelen istihbarat doğrultusunda tedbirlerin artırıldığını bildirdi.

TSARITSINO SARAYI VE PARKI KAPATILDI İstihbaratın ardından Moskova'nın güneyindeki Tsaritsıno Müze ve park kompleksi güvenlik çemberine alındı. Rus basınında yer alan bilgilere göre müze geçici olarak ziyarete kapatılırken parka girişler de yasaklandı.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği de Tsaritsıno Sarayı Müzesi'nde çok sayıda sivilin hayatını kaybedebileceği ciddi bir saldırı tehdidinden haberdar olduklarını açıkladı. Büyükelçilik, ABD hükümetinin Rus yetkililerle koordinasyon içinde çalıştığını bildirdi.