Hindistan'da ölüm uçuşu! Tapınak dönüşü helikopter yere çakıldı: 6 ölü

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde kutsal mekân ziyareti için havalanan bir helikopterin dağlık alana düşmesi sonucu facia yaşandı. Badrinath Tapınağı'ndan eyaletin başkenti Dehradun'a dönüş yolculuğu sırasında askeri kampın yakınlarına düşen helikopterde pilot ve beraberindeki 5 yolcu hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, dini ziyaret amacıyla tapınağa giden 5 yolcuyu taşıyan helikopter düştü. Kazada pilot ve 5 yolcu olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, helikopterin Hinduizm inancında önemli bir yere sahip olan Himalayalar'daki Badrinath Tapınağı'ndan eyaletin başkenti Dehradun'a dönüş yolculuğu sırasında düştüğünü bildirdi. Kazanın, Chamoli bölgesinde Hindistan ordusuna ait askerî kampın yakınındaki Chhai köyü civarında meydana geldiği belirtildi.

Uttarakhand Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden bir yetkili, helikopterle öğle saatlerinde Joshimath Vadisi üzerinden geçerken irtibatın kesildiğini açıkladı. Yetkililer, yağış ve görüş mesafesinin düşmesi gibi olumsuz hava koşullarının arama kurtarma çalışmalarını güçleştirdiğini kaydetti. Hindistan polisi ise sahadaki zorluklara rağmen yürütülen çalışmalar sonucunda hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurdu.