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Hürmüz Boğazı'nda 'süper tanker'de patlama! Deniz mayınına çarptı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Hürmüz Boğazı'nda 'süper tanker'de patlama! Deniz mayınına çarptı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu için "süper tanker" olarak adlandırılan bir geminin Hürmüz Boğazı'nda deniz mayınına çarptığını açıkladı. Alternatif güney rotasından geçmeye çalıştığı sırada meydana gelen çarpmanın ardından tankerde patlama yaşandığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu için 'süper tanker' olarak adlandırılan bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı kaydedildi.

2 MİLYON VARİL PETROL TAŞIYAN GEMİDE PATLAMA
Süper tankerin Hürmüz Boğazı'nda alternatif güney rotası üzerinden ayrılmaya çalıştığı sırada deniz mayınına çarptığı belirtilen açıklamada, çarpmanın etkisiyle tankerde patlama meydana geldiği aktarıldı.

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#Hürmüz Boğazı #İran
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