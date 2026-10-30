Hürmüz Boğazı'nda 'süper tanker'de patlama! Deniz mayınına çarptı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu için "süper tanker" olarak adlandırılan bir geminin Hürmüz Boğazı'nda deniz mayınına çarptığını açıkladı. Alternatif güney rotasından geçmeye çalıştığı sırada meydana gelen çarpmanın ardından tankerde patlama yaşandığı bildirildi.