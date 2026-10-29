-°C
CANLI YAYIN

İran Devrim Muhafızları duyurdu! Hürmüz Boğazı'nda MQ-1 tipi İHA düşürüldü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İran Devrim Muhafızları duyurdu! Hürmüz Boğazı'nda MQ-1 tipi İHA düşürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın ABD yapımı MQ-1 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürülmesini öne sürdü.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan, Hürmüz Boğazı'nın öldürüldüğü (Sirik kenti karşıtları) MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edildiği belirtildi.

ORDUDAN AÇIKLAMA YOK
ABD ordusundan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD tarafından 1990'larda üretilen MQ-1 tipi İHA, ilk olarak gözlem ve ileri görüntüleme amaçlı kullanılmak üzere planlanmıştı. Daha sonra bu İHA'lara yeni kameralar ve füzeler eklendi.

İranın Hürmüzde mayın iddiasına ABDden yalanlamaİranın Hürmüzde mayın iddiasına ABDden yalanlama İRAN'IN HÜRMÜZ'DE MAYIN İDDİASINA ABD'DEN YALANLAMA

#Hürmüz Boğazı #ABD
Trump’tan seçim sonrası Netanyahu mesajı: “Şu anda durumu oldukça iyi”
Sonraki Haber
Trump’tan seçim sonrası Netanyahu mesajı: “Şu anda durumu oldukça iyi”
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın