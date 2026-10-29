İran Devrim Muhafızları duyurdu! Hürmüz Boğazı'nda MQ-1 tipi İHA düşürüldü
Giriş Tarihi:
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın ABD yapımı MQ-1 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürülmesini öne sürdü.
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan, Hürmüz Boğazı'nın öldürüldüğü (Sirik kenti karşıtları) MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edildiği belirtildi.
ORDUDAN AÇIKLAMA YOK
ABD ordusundan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD tarafından 1990'larda üretilen MQ-1 tipi İHA, ilk olarak gözlem ve ileri görüntüleme amaçlı kullanılmak üzere planlanmıştı. Daha sonra bu İHA'lara yeni kameralar ve füzeler eklendi.