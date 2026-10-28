Trump, İsrail seçimlerinin ardından Netanyahu’nun durumunun “oldukça iyi” olduğunu söyledi. ABD Başkanı, Netanyahu liderliğinde birlik hükümeti kurulması girişimine dahil olup olmayacağını ise değerlendireceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Amerikan Axios haber platformuna yaptığı açıklamada, İsrail seçimlerine ilişkin güncel durumu değerlendirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya verdiği desteğin seçimlerde çok işe yaradığını düşündüğünü dile getiren Trump, "Kendisine verdiğim desteğin, Bibi için büyük bir fark yarattığını duydum." değerlendirmesini yaptı.

"İLK HABERLER KORKUTUCU"

Netanyahu'nun seçimlerdeki şansına ilişkin aldığı ilk haberlerin "korkutucu" olduğunu ifade eden Trump, "Ancak şu anda durumu oldukça iyi." dedi.

ABD Başkanı, Netanyahu liderliğinde bir birlik hükümeti kurma çabalarına dahil olup olmayacağı sorusuna "konuyu henüz düşünmediği ancak değerlendireceği" yanıtını verdi.

Trump, İsrail seçimlerine ilişkin sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, Başbakan Netanyahu'ya destek vermesinin "seçimlerdeki gidişatı Netanyahu lehine değiştirdiğini" savunmuştu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, ABD Başkanı'na yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, parlamento seçimlerinin yapıldığı İsrail'de muhalefetle ulusal birlik hükümeti kurması için Netanyahu'ya baskı kuracağı iddiasını gündeme taşımıştı.