WSJ'nin haberinde, bölgedeki ABD güçlerinin mühimmat stoklarını artırdığı ve savaş uçaklarının olası saldırılar için hazırlandığı öne sürüldü.

Haberde, Washington yönetiminin bazı Körfez ülkelerini, ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimlerinin ardından gerçekleşebilecek kısa süreli ancak yoğun saldırılara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardığı iddia edildi.

Wall Street Journal'ın konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ile İsrail arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden yürütülen iletişimin, İran 'a yönelik yeni bir saldırı ihtimalini güçlendirdiği ileri sürüldü.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

Ayrıca ilave bir uçak gemisi taarruz grubu ile deniz piyade birliğinin, gelecek ay Orta Doğu'da faaliyet gösteren yaklaşık 20 savaş gemisine katılabileceği iddia edildi.

CNN: ABD GÜÇLERİ 96 SAAT İÇİNDE SALDIRIYA HAZIR OLABİLİR

CNN'in daha önce yayımladığı haberde de Orta Doğu'daki ABD güçlerinin, Başkan Donald Trump'tan emir almalarının ardından 96 saat içinde İran'a yönelik yeni ve kapsamlı saldırılar başlatmaya hazır olduğu ileri sürülmüştü.

Söz konusu haberlerde yer alan bilgiler, İran'a yönelik olası bir askeri harekât hazırlığına ilişkin iddialara dayanıyor. ABD'nin veya İsrail'in yeni bir saldırı başlatacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar ise bu haber metninde yer almıyor.