WSJ’den dikkat çeken iddia: ABD’den Körfez ülkelerine İran uyarısı
ABD yönetiminin, 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerinin ardından İran’a yönelik olası saldırılar konusunda bazı Körfez ülkelerini uyardığı öne sürüldü. Wall Street Journal’ın (WSJ) haberinde, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik yeni bir saldırı hazırlığında olabileceğine ilişkin işaretlerin arttığı iddia edildi.
Wall Street Journal'ın konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ile İsrail arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden yürütülen iletişimin, İran'a yönelik yeni bir saldırı ihtimalini güçlendirdiği ileri sürüldü.
Haberde, Washington yönetiminin bazı Körfez ülkelerini, ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimlerinin ardından gerçekleşebilecek kısa süreli ancak yoğun saldırılara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardığı iddia edildi.
ABD GÜÇLERİ BÖLGEDE HAZIRLIK YAPIYOR İDDİASI
WSJ'nin haberinde, bölgedeki ABD güçlerinin mühimmat stoklarını artırdığı ve savaş uçaklarının olası saldırılar için hazırlandığı öne sürüldü.
Ayrıca ilave bir uçak gemisi taarruz grubu ile deniz piyade birliğinin, gelecek ay Orta Doğu'da faaliyet gösteren yaklaşık 20 savaş gemisine katılabileceği iddia edildi.
CNN: ABD GÜÇLERİ 96 SAAT İÇİNDE SALDIRIYA HAZIR OLABİLİR
CNN'in daha önce yayımladığı haberde de Orta Doğu'daki ABD güçlerinin, Başkan Donald Trump'tan emir almalarının ardından 96 saat içinde İran'a yönelik yeni ve kapsamlı saldırılar başlatmaya hazır olduğu ileri sürülmüştü.
Söz konusu haberlerde yer alan bilgiler, İran'a yönelik olası bir askeri harekât hazırlığına ilişkin iddialara dayanıyor. ABD'nin veya İsrail'in yeni bir saldırı başlatacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar ise bu haber metninde yer almıyor.