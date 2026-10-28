İspanya , sabah saatlerinde meydana gelen feci tren kazasıyla sarsıldı. Madrid'den Sevilla yönüne hareket eden Renfe şirketine bağlı yüksek hızlı tren ile ters yönde seyreden Iryo şirketine ait hızlı tren, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

112 acil servis kaynakları, çarpışmanın şiddetiyle trenlere ait iki vagonun raylardan çıkarak yamaçtan aşağı yuvarlandığını bildirdi. Olay yerinden gelen ilk görüntüler facianın boyutunu gözler önüne sererken, bölgeye çok sayıda arama kurtarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İspanya'daki tren kazasından görüntü

İLK BİLANÇO: 46 ÖLÜ, 150 YARALI

İspanyol basınında yer alan ilk belirlemelere göre, feci kazada 46 kişi yaşamını yitirdi, 150 kişi ise yaralandı. Görgü tanıkları, kaza sonrası vagonlarda büyük bir panik yaşandığını ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmek için zamana karşı yarıştığını aktardı.

İspanya'daki tren kazasından görüntü

TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Meydana gelen kaza nedeniyle demir yolu ulaşımında da büyük aksamalar yaşandı. Yetkililer, kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tüm tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Kazanın çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Diğer yandan, 29 Kasım'daki erken genel seçim için kampanyalar yürüten Başbakan Pedro Sanchez, bazı bakanlar ve muhalefetteki siyasi partilerin liderlerinin kaza nedeniyle sabahki programlarını iptal ettikleri ve bölgeye gidecekleri açıklandı. Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu duyuruldu. İspanyol basını, kazanın insan hatasına işaret ettiğini ileri sürdü.