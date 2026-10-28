İspanya'da tren faciası: İki hızlı tren kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
İspanya'da Madrid-Endülüs seferini gerçekleştiren iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Toledo kenti yakınlarında yaşanan faciada iki vagon yamaçtan aşağı yuvarlanırken, ilk belirlemelere göre 46 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi ise yaralandı.
İspanya, sabah saatlerinde meydana gelen feci tren kazasıyla sarsıldı. Madrid'den Sevilla yönüne hareket eden Renfe şirketine bağlı yüksek hızlı tren ile ters yönde seyreden Iryo şirketine ait hızlı tren, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.
YAMAÇTAN AŞAĞI YUVARLANDI
İspanya resmi haber ajansı EFE'nin aktardığı bilgilere göre kaza, sabah yerel saatle 08.54'te (TSİ 10.54) Toledo kenti yakınlarındaki Los Yebenes mevkiinde meydana geldi.
112 acil servis kaynakları, çarpışmanın şiddetiyle trenlere ait iki vagonun raylardan çıkarak yamaçtan aşağı yuvarlandığını bildirdi. Olay yerinden gelen ilk görüntüler facianın boyutunu gözler önüne sererken, bölgeye çok sayıda arama kurtarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İLK BİLANÇO: 46 ÖLÜ, 150 YARALI
İspanyol basınında yer alan ilk belirlemelere göre, feci kazada 46 kişi yaşamını yitirdi, 150 kişi ise yaralandı. Görgü tanıkları, kaza sonrası vagonlarda büyük bir panik yaşandığını ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmek için zamana karşı yarıştığını aktardı.
TREN SEFERLERİ DURDURULDU
Meydana gelen kaza nedeniyle demir yolu ulaşımında da büyük aksamalar yaşandı. Yetkililer, kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tüm tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Kazanın çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Diğer yandan, 29 Kasım'daki erken genel seçim için kampanyalar yürüten Başbakan Pedro Sanchez, bazı bakanlar ve muhalefetteki siyasi partilerin liderlerinin kaza nedeniyle sabahki programlarını iptal ettikleri ve bölgeye gidecekleri açıklandı. Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu duyuruldu. İspanyol basını, kazanın insan hatasına işaret ettiğini ileri sürdü.