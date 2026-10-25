ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sağlanmaması halinde askeri müdahale tehdidinde bulunmasının ardından yeni açıklama yaptı. Trump, Tahran'a yönelik yakın zamanda harekat olmayacağını ve İran'a saldırı yapılmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'a yeni bir ültimatom göndererek, ya İran'la anlaşma imzalayacaklarını ya da bu ülkeyi askeri olarak "yok edeceklerini" ifade etti.

Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Trump, yaklaşan 3 Kasım Kongre ara seçimleri öncesinde ABD dış politikasını değerlendirdi.

İran'la savaşta istedikleri her şeyi elde ettiklerini savunan Trump, özellikle askeri ve ekonomik açıdan Tahran'ın kapasitesini "yok ettiklerini" savundu.

"İRAN'I ORTADAN MI KALDIRAYIM?"

İran'a yönelik ültimatomlarına bir yenisini ekleyen Trump, "Onlarla anlaşma mı yapayım, yoksa onları ortadan mı kaldırayım? Tek soru bu." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen ABD'de olduğunu savunan ABD Başkanı, Boğaz'dan savaştan önceki seviyede petrol geçişini sağladıklarını ileri sürdü.

"Unutmayın, artık Hürmüz Boğazı'nı biz kontrol ediyoruz. Onlar hiçbir şey elde edemiyor, her şeyi biz alıyoruz." diyen Trump, İran'a yönelik deniz ablukasının da çok etkili şekilde devam ettiğini ifade etti.

TEHDİT SONRASI GERİ ADIM

Trump son açıklamasında da "Tahran'a yönelik yakın zamanda harekat yok, bugün saldırı olmayacak" dedi.