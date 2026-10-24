Ülkenin birliğini ve huzurunu hedef alan bu menfur saldırı karşısında, Ürdün'le dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz.

Ürdün’ün güneyindeki Karak vilayetinde 23 Ekim 2026’da düzenlenen silahlı saldırının ardından halk hastane önünde toplandı. Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü, cenaze töreni sırasında düzenlenen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 kişinin yaralandığını açıkladı. (Foto: DHA)

CENAZE TÖRENİNDE SİLAHLARINI ATEŞLEDİLER

Saldırı, 23 Ekim Cuma günü Ürdün'ün güneyindeki Karak vilayetine bağlı Hamud köyünde bulunan Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreni sırasında gerçekleşti.

Ürdün devlet televizyonu Al-Mamlaka'nın yayımladığı güvenlik kamerası görüntülerinde, üç kişinin kiliseye yaklaşarak ateş açtığı görüldü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganlar, cenaze için bir araya gelen kalabalığa birkaç dakika boyunca ateş etti.

Ürdünlü yetkililer, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 34 kişinin yaralandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mazen el-Feraye, saldırının aşırılık yanlıları tarafından gerçekleştirildiğini belirtirken faillerin bilinen bir örgütle bağlantısının bulunup bulunmadığının henüz netleşmediğini bildirdi.

ÜRDÜN'DE 3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Saldırının ardından Ürdün hükümeti, hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan etti. Başbakan Cafer Hassan, kamu kurumlarında bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da Karak'ı ziyaret ederek yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı. Kral Abdullah, saldırının faillerinin en ağır şekilde cezalandırılacağını belirterek ülkenin birliğini hedef alan girişimlere karşı kararlı duruş sergileneceğini vurguladı.

Yetkililer, saldırının arkasındaki kişi ve olası örgütsel bağlantıların belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.