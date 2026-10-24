Türkiye'nin girişimiyle İstanbul'da buluşan 8 ülke, bölgesel çatışmaların diyalog ve diplomasiyle çözülmesi çağrısı yaptı

R4 ve E3 ülkelerinin dışişleri bakanları, Türkiye'nin girişimiyle İstanbul'da bir araya geldi. Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya'dan yapılan ortak açıklamada "Bölgesel çatışmaların diyalog, diplomasi ve gerilimin azaltılması yoluyla ele alınması acil ihtiyaç" ifadeleri yer aldı.