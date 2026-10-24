Suudi Arabistan'da füze alarmı! Husilerin Mekke ve Medine'ye fırlattığı 2 balistik füze önlendi
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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke ve Medine bölgelerine fırlattığı 2 balistik füzenin havada önlendiğini açıkladı. Füzelere ait şarapnel parçalarının Mekke, Cidde, Taif ve Rabığ'daki bazı bölgelere düştüğü bildirildi. Olası can kaybı veya yaralanmalara ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Husiler tarafından Mekke ve Medine bölgelerine fırlatılan 2 balistik füzenin şarapnel parçalarının Mekke'deki Vadi Muğammes bölgesine, Cidde kentindeki Nuzhe Mahallesi'ne, Taif kentindeki Celil Vadisi'ne ve Rabığ iline bağlı Mestura köyünün merkezine düştüğü kaydedildi.
Füze parçalarının düşmesi sonucu can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.