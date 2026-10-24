Suudi Arabistan'da füze alarmı! Husilerin Mekke ve Medine'ye fırlattığı 2 balistik füze önlendi

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke ve Medine bölgelerine fırlattığı 2 balistik füzenin havada önlendiğini açıkladı. Füzelere ait şarapnel parçalarının Mekke, Cidde, Taif ve Rabığ'daki bazı bölgelere düştüğü bildirildi. Olası can kaybı veya yaralanmalara ilişkin bilgi paylaşılmadı.