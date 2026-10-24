ABD'den Lübnan için kritik uyarı! Vatandaşlarına "Derhal ülkeyi terk edin" çağrısı

ABD yönetimi, bölgede tırmanan güvenlik tehditleri, İran destekli Husilerin olası saldırıları ve İran'ın ABD'li yetkilileri hedef alma girişimleri nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu. Beyrut Büyükelçiliği, füze ve İHA saldırıları ile silahlı çatışma riskine dikkat çekerek ülkedeki vatandaşlarına kritik bölgeleri derhal terk etmeleri çağrısı yaptı.