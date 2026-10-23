Endonezya'da aylardır devam eden orman yangınlarının etkilediği bölgelerde hava kalitesi tehlikeli seviyelere gerilerken, akut solunum yolu enfeksiyonu vakalarının sayısı 333 bin 470'e yükseldi.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Sağlık Bakanlığı, ülkenin farklı kesimlerinde aylarca süren orman yangınlarına bağlı olarak son 24 saatte 4 bin 522 yeni akut solunum yolu enfeksiyonu vakasının daha tespit edildiğini açıkladı.

Endonezya'da yangınlar nedeniyle 300 binden fazla akut solunum yolu enfeksiyonu vakası tespit edildi | Fotoğraf: Reuters Bakanlığın Çevre Sağlığı Direktörü Then Suyanti, Güney Sumatra, Batı Kalimantan ve Güney Kalimantan eyaletleri başta olmak üzere orman yangınlarının etkilediği çeşitli bölgelerdeki hava kalitesinin tehlikeli düzeyde seyrettiğini belirtti. Orman yangınlarına bağlı olarak ülke genelinde kaydedilen akut solunum yolu enfeksiyonu vakalarının 333 bin 470'e ulaştığını ifade eden Suyanti, çocuklar, yaşlılar, hamileler ve astım ve KOAH hastaları gibi hassas gruplara özel önem verildiğini kaydetti.