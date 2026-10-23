ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik deniz ablukasında 100 günün geride kaldığını duyurdu. ABD ordusu, "çelik duvar" olarak nitelendirdiği abluka kapsamında İran’ın en az 25 milyar dolar değerinde ham petrol ihracatının engellendiğini açıklarken, Tahran yönetiminin ekonomik kaynaklarına ve finansman ağlarına ağır darbe vurulduğu mesajını verdi.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, İran'a yönelik deniz ablukasının yeniden başlatılmasının üzerinden 100 gün geçtiği hatırlatılarak, "Bu çaba, İran'ın en az 25 milyar dolar değerinde ham petrol ihraç etmesini engellemeye yardımcı olmuştur" denildi.



ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) İran'a yönelik deniz ablukası ile ilgili yeni açıklama geldi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "çelik duvar" olarak tanımlanan ablukanın yeniden başlatılmasının üzerinden 100 gün geçtiği hatırlatılarak, "Bu çaba, İran'ın en az 25 milyar dolar değerinde ham petrol ihraç etmesini engellemeye yardımcı olmuş ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) vekil milislerini, suç ağlarını ve terörizm faaliyetlerini finanse etme kabiliyetini kısıtlamıştır" ifadelerine yer verildi. Ablukanın uygulandığı süre boyunca etkili olduğu vurgulanarak, "İran, ABD güçlerinin izin verdiği insani yardımlar dışında, deniz yoluyla herhangi bir ihracat veya ithalat yapamamıştır" denildi.