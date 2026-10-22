Arnavutluk karıştı! Sokaklardaki kaos parlamentoya sıçradı: Vekiller birbirine girdi

Protestoların başlamasından bu yana ilk kez toplanan Arnavutluk Parlamentosu'nda tansiyon yükseldi. Muhalefetteki Demokrat Parti (PD) ile iktidardaki Sosyalist Parti (PS) milletvekilleri arasındaki gerginlik, bir muhalefet milletvekilinin iktidar sıralarındaki oylama kartlarını almaya çalışmasıyla başladı.

Gerginliğin büyümesi üzerine Demokrat Partili milletvekili Fidel Kreka ile Sosyalist Partili eski İçişleri Bakanı Ervin Hoxha arasında yumruklu kavga çıktı. Kreka'nın elindeki sert bir cisimle Hoxha'ya saldırdığı ve onu ittiği, Hoxha'nın da karşılık verdiği anlar kameralara yansıdı. Güvenlik görevlilerinin güçlükle ayırdığı kavgada milletvekilleri birbirlerine su şişeleri fırlattı ve hakaretlerde bulundu.

Oturumu sürdürmeye çalışan Parlamento Başkanı Niko Peleshi, gerginliğin yaklaşık bir saat boyunca devam etmesi üzerine oturumu sonlandırdı. Olayların ardından iktidardaki Sosyalist Parti Grubu, meclis başkanlığına başvurarak aralarında Fidel Kreka'nın da bulunduğu, olaylara karışan Demokrat Partili milletvekillerinin 60 gün boyunca Genel Kurul oturumlarından men edilmesini talep etti.

RAMA'NIN ÇAĞRISINA BETON BLOKLARI DEVİREREK KARŞILIK VERDİLER Arnavutluk genelinde devam eden sokak eylemleri, 10. gününde daha da şiddetlendi. Başbakan Edi Rama'nın daha önce Başbakanlık binası önüne sembolik sandalyeler yerleştirerek yaptığı müzakere çağrısını sandalyeleri kırıp devirerek reddeden eylemciler, bu kez hükümet tarafından yerleştirilen beton blokları hedef aldı. Rama'nın diyalog mesajının yazılı olduğu ağır beton oturma blokları, öfkeli kalabalık tarafından yerlerinden sökülerek devrildi.

Başbakan Edi Rama, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak eylemcilerin diyalog çağrısı içeren beton blokları devirdiği anları kamuoyuyla paylaştı. Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin de katıldığı Başbakanlık binası önündeki gösterilerde, Rama'nın derhal istifa etmesi yönündeki çağrılar yinelendi.