İsrail-Lübnan sınırında kanlı facia! Öğrencilerin gezisi kabusa döndü: 1 ölü

İsrail-Lübnan sınır hattındaki Ramim Ridge bölgesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı.

İsrail-Lübnan sınırındaki İsrail'e bağlı Ramim Ridge bölgesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, olayda hayatını kaybeden ve yaralananların bulunduğunu açıkladı.

İsrail basını, patlamanın ORT Ma'alot Lisesi öğrencilerinin doğa yürüyüşü yaptığı sırada meydana geldiğini bildirdi. Haberde, hayatını kaybeden ve yaralananların öğrenci olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, yaralıların tahliyesi için sağlık görevlilerinin yanı sıra üç helikopterin de bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Ayrıca, bölgede başka patlamamış mühimmat bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla bomba imha uzmanlarının olay yerine gönderildiği belirtildi.