Japonyalı uzmanlar duyurdu: 'Süper El Nino' kayıtlardaki en güçlü seviyeye ulaştı!

Japonya Meteoroloji Ajansı, El Nino’nun kayıtlardaki en güçlü seviyeye ulaştığını duyurdu. Ajansın izlediği Pasifik Okyanusu bölgesinde deniz yüzeyi sıcaklığı normalin 4 derece üzerinde ölçüldü. Sıcaklık farkının 1949’dan bu yana en yüksek seviyede olduğu belirtilirken uzmanlar tabloyu “süper El Nino” olarak nitelendirdi.