Japonyalı uzmanlar duyurdu: 'Süper El Nino' kayıtlardaki en güçlü seviyeye ulaştı!
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Japonya Meteoroloji Ajansı, El Nino’nun kayıtlardaki en güçlü seviyeye ulaştığını duyurdu. Ajansın izlediği Pasifik Okyanusu bölgesinde deniz yüzeyi sıcaklığı normalin 4 derece üzerinde ölçüldü. Sıcaklık farkının 1949’dan bu yana en yüksek seviyede olduğu belirtilirken uzmanlar tabloyu “süper El Nino” olarak nitelendirdi.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Pasifik Okyanusu'nda izlediği bölgedeki deniz yüzeyi sıcaklığına ilişkin ölçümlerini açıkladı. Ajans, El Nino'nun kayıtlardaki en güçlü seviyeye ulaştığını bildirdi.
DENİZ SICAKLIĞI NORMALİN 4 DERECE ÜZERİNDE
JMA'nın açıklamasına göre, takip edilen Pasifik bölgesinde deniz yüzeyi sıcaklığı normalin 4 derece üzerinde ölçüldü.
1949'DAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE
Açıklamada, bu sıcaklık farkının veri kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1949 yılından bu yana görülen en yüksek seviye olduğu belirtildi. Uzmanlar, bu durumu "süper El Nino" olarak nitelendirdi.
#Süper El Nino