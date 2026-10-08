İki doz ölümcül ilaç bile öldürmedi! İdam mahkumunun hastanedeki ilk sözleri ortaya çıktı

ABD'nin Tennessee eyaletinde 30 Eylül'de gerçekleştirilen bir infaz girişiminin ardından yaşananlar gündem oldu. İdam cezasının uygulanması için hazırlanan Christa Pike, kendisine iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen hayatta kaldı. Hastaneye kaldırılan Pike'ın günler sonra bilincini kazanmasıyla birlikte, infaz sırasında ve sonrasında yaşananlara ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

GÖZLERİNİ AÇTIĞINDA İLK SÖZLERİ BUNLAR OLDU

BBC'nin haberine göre, Pike'ın avukatı Randy Spivey, duruşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında müvekkilinin sağlık durumunu anlattı.

Spivey, Pike'ın salı günü beklenmedik şekilde konuşmaya başladığını ancak infaz girişimine ilişkin çok az şey hatırladığını belirtti.

Avukatına göre Pike, hastanede gözlerini "kızgın ve şaşkın" şekilde açtı. Kendine geldiğinde ise çevresindekilere "Neredeyim?" ve "Siz kimsiniz?" sorularını yöneltti.

İKİ DOZ İLAÇ VERİLDİ AMA KALBİ DURMADI

1995 yılında, 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunan Christa Pike, idam cezasına çarptırılmıştı.

30 Eylül'de cezasının infazı için Pike'a iki doz ölümcül ilaç verildi. Ancak beklenenin aksine kalbi durmadı.

Başarısız infaz girişiminin ardından Pike, cezaevi dışındaki bir hastaneye sevk edildi.

Avukatı Spivey, Pike'ın damar yolu açılması sırasında görevlilere yardımcı olduğunu, enjeksiyon uygulanırken de infaz ekibine nazik davrandığını öne sürdü.

KOLLARI ŞİŞTİ, AKCİĞERLERİNDE İLTİHAP OLUŞTU

Pike'ın sağlık durumuna ilişkin ayrıntılar da avukatları tarafından paylaşıldı.

Spivey, müvekkilinin iki kolunda aşırı şişlik bulunduğunu, bir kolunda kan pıhtısı ve akciğerlerinde iltihap tespit edildiğini söyledi. Pike'ın ayrıca yutma güçlüğü yaşadığını belirtti.

Avukatlardan Luke Ihnen ise Pike'ın salı günü öğle saatlerine kadar bilincinin kapalı olduğunu ve iletişim kuramadığını aktardı. Ihnen, müvekkilinin halen sınırlı şekilde konuşabildiğini ifade etti.