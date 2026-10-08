İki doz ölümcül ilaç bile öldürmedi! İdam mahkumunun hastanedeki ilk sözleri ortaya çıktı
ABD'de 30 Eylül'de yaşanan bir infaz girişimi, beklenmedik bir gelişmeyle sonuçlandı. Hastaneye kaldırılan mahkumun günler sonra gözlerini açtığında verdiği ilk tepki, avukatının açıklamasıyla ortaya çıktı.
ABD'nin Tennessee eyaletinde 30 Eylül'de gerçekleştirilen bir infaz girişiminin ardından yaşananlar gündem oldu. İdam cezasının uygulanması için hazırlanan Christa Pike, kendisine iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen hayatta kaldı. Hastaneye kaldırılan Pike'ın günler sonra bilincini kazanmasıyla birlikte, infaz sırasında ve sonrasında yaşananlara ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
GÖZLERİNİ AÇTIĞINDA İLK SÖZLERİ BUNLAR OLDU
BBC'nin haberine göre, Pike'ın avukatı Randy Spivey, duruşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında müvekkilinin sağlık durumunu anlattı.
Spivey, Pike'ın salı günü beklenmedik şekilde konuşmaya başladığını ancak infaz girişimine ilişkin çok az şey hatırladığını belirtti.
Avukatına göre Pike, hastanede gözlerini "kızgın ve şaşkın" şekilde açtı. Kendine geldiğinde ise çevresindekilere "Neredeyim?" ve "Siz kimsiniz?" sorularını yöneltti.
İKİ DOZ İLAÇ VERİLDİ AMA KALBİ DURMADI
1995 yılında, 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunan Christa Pike, idam cezasına çarptırılmıştı.
30 Eylül'de cezasının infazı için Pike'a iki doz ölümcül ilaç verildi. Ancak beklenenin aksine kalbi durmadı.
Başarısız infaz girişiminin ardından Pike, cezaevi dışındaki bir hastaneye sevk edildi.
Avukatı Spivey, Pike'ın damar yolu açılması sırasında görevlilere yardımcı olduğunu, enjeksiyon uygulanırken de infaz ekibine nazik davrandığını öne sürdü.
KOLLARI ŞİŞTİ, AKCİĞERLERİNDE İLTİHAP OLUŞTU
Pike'ın sağlık durumuna ilişkin ayrıntılar da avukatları tarafından paylaşıldı.
Spivey, müvekkilinin iki kolunda aşırı şişlik bulunduğunu, bir kolunda kan pıhtısı ve akciğerlerinde iltihap tespit edildiğini söyledi. Pike'ın ayrıca yutma güçlüğü yaşadığını belirtti.
Avukatlardan Luke Ihnen ise Pike'ın salı günü öğle saatlerine kadar bilincinin kapalı olduğunu ve iletişim kuramadığını aktardı. Ihnen, müvekkilinin halen sınırlı şekilde konuşabildiğini ifade etti.
HASTANE YATAĞINDA ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI
Avukatları, Pike'ın tedavi gördüğü hastanede ellerinden ve ayaklarından yatağa bağlı tutulduğunu öne sürdü.
Ihnen, sağlık personelinin kelepçelerin çıkarılmasını istemesine rağmen bu talebin yerine getirilmediğini savundu. Ayrıca avukatların hastanede müvekkillerini ziyaret etmek için iki saatten fazla bekletildiğini söyledi.
Hukuk ekibi, Pike'ın avukatlarına telefonla ulaşabilmesini ve kendisiyle kesintisiz görüşme yapılabilmesini talep etti.
MAHKEMEDEN DELİLLERİN KORUNMASI KARARI
Nashville'de görülen duruşmada Pike'ın avukatları, başarısız infaz girişimine ilişkin bütün delillerin korunmasını istedi.
Hakim I'Ashea Myles, talebi kabul ederek infaz öncesinde, sırasında ve sonrasında Pike'ın psikolojik durumuna ilişkin belgelerin mahkemeye sunulmasını istedi.
Hakim ayrıca ilgili bilgilerin kaybolmaması veya yanlışlıkla silinmemesi için özel dikkat gösterilmesi uyarısında bulundu.
TENNESSEE'DE İNFAZLAR DURDURULDU
Yaşananların ardından Tennessee Valisi Bill Lee, başarısız infaz girişiminin incelenmesi talimatını verdi.
Eyalette yılın geri kalanında gerçekleştirilmesi planlanan infazlar, inceleme süresince durduruldu.
Pike'ın hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.