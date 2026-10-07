Gürcistan'da 700 bin dolarlık uranyum-238 satışı planı güvenlik güçlerinin operasyonuyla ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan şüphelinin aracının bagajındaki kaplarda radyasyon ölçümü yapılırken, kaplardan birinde açık renkli toz bulunduğu görüldü.

Gürcistan'da nükleer maddelerin yasa dışı ticaretine yönelik operasyonlara bir yenisi eklendi. Gürcistan Ulusal Güvenlik Servisi, yabancı bir kişiye 700 bin dolar karşılığında uranyum-238 satmayı planladığı belirtilen bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

700 bin dolara uranyum satacaktı! Gürcistan'da şüpheli gözaltında | Fotoğraf: İHA Açıklamada, şüphelinin aracında yapılan incelemede radyasyon tespit edildiği belirtildi. Ulusal Güvenlik Servisinin paylaştığı görüntülerde, güvenlik görevlilerinin beyaz bir sedanın içinden çıkardıkları şüpheliyi yere yatırarak kelepçelediği görülürken, aracın bagajındaki iki küçük kap da el tipi radyasyon dedektörüyle incelendi; kaplardan birinde açık renkli bir toz bulunduğu görüldü.