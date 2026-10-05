Riyad'da Mekke İttifakı Zirvesi! Bakan Fidan: Yemen'le ilgili olağanüstü toplandık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında toplanan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'na katıldı. Toplantının sona ermesiyle Mekke Savunma İttifakı'nın Genel Sekreteri'nin Pakistanlı Korgeneral Nauman Mahmood olduğu açıklandı. Bakan Fidan yaptığı açıklamada "Mekke İttifakı daha da kurumsallaşacak. Yemen'le ilgili olağanüstü toplandık. bu konuda Suudi Arabistan çok yapıcı yaklaşıyor" dedi.