İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yaptığı yazılı açıklamada, başkentte Poenkarova Caddesi üzerindeki bir şantiyede İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı belirlenen Alman yapımı mühimmat bulunduğunu bildirdi.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bir inşaat alanında 1941 bombardımanından kaldığı belirlenen yaklaşık 250 kilogram ağırlığında bomba bulundu. (Foto: Sırp basını)

Dacic, bombanın uzman ekipler tarafından güvenli şekilde kaldırılması ve imha edilmesi için detaylı keşif, kimlik tespiti ve risk değerlendirmesi yapıldığını belirterek, şunları kaydetti: