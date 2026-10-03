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Belgrad’da inşaat alanında 250 kilogramlık bomba bulundu: İmha için pazar sabahı operasyon başlatılacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Belgrad’da inşaat alanında 250 kilogramlık bomba bulundu: İmha için pazar sabahı operasyon başlatılacak

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir inşaat alanında bulunan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı belirlenen bomba imha edilecek.

İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yaptığı yazılı açıklamada, başkentte Poenkarova Caddesi üzerindeki bir şantiyede İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı belirlenen Alman yapımı mühimmat bulunduğunu bildirdi.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bir inşaat alanında 1941 bombardımanından kaldığı belirlenen yaklaşık 250 kilogram ağırlığında bomba bulundu. (Foto: Sırp basını)Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bir inşaat alanında 1941 bombardımanından kaldığı belirlenen yaklaşık 250 kilogram ağırlığında bomba bulundu. (Foto: Sırp basını)

Dacic, bombanın uzman ekipler tarafından güvenli şekilde kaldırılması ve imha edilmesi için detaylı keşif, kimlik tespiti ve risk değerlendirmesi yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

Belgrad’da bir şantiyede bulunan Alman yapımı bombanın yaklaşık 250 kilogram ağırlığında ve 130 kilogram patlayıcı içerdiği açıklandı. (Sırp basını)Belgrad’da bir şantiyede bulunan Alman yapımı bombanın yaklaşık 250 kilogram ağırlığında ve 130 kilogram patlayıcı içerdiği açıklandı. (Sırp basını)

"Poenkarova Caddesi'ndeki bir inşaat alanında 1941 yılında bombardımanın gerçekleştiği o günlerden beri orada bulunan bir Alman bombası bulundu. Bomba yaklaşık 250 kilogram ağırlığında, 130 kilogram patlayıcı madde içeriyor ve elektronik fünyeye sahip. İmha çalışmaları pazar günü sabah saat 06.00'da başlayacak."

Bomba pazar sabahı imha edilecek. (Sırp basını)Bomba pazar sabahı imha edilecek. (Sırp basını)

Dacic, yapılacak imha işlemi sırasında şantiye alanına yakın yerlerde ikamet edenlerin mümkünse evlerinden ayrılmaları, değilse pencerelerinden uzak durmaları ve pencerelerini açmamaları, panjurlarını indirmeleri tavsiyesinde bulundu.

#Sırbistan #Belgrad
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