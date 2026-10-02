Trump'tan kritik açıklama: Avrupa dizel stoklarını serbest bırakıyor

Küresel enerji piyasalarında dengeleri etkileyecek sıcak bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump , Avrupa'nın elindeki yüklü miktardaki dizel yakıt stoklarını serbest bırakmayı kabul ettiğini açıkladı.

Kararın ardından uygulamanın vakit kaybetmeden devreye alınacağını belirten Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa'nın stoklarındaki büyük miktarda dizel yakıtı piyasaya sürmeyi kabul ettiğini ifade etti. Trump, paylaşımında "Süreç derhal başlayacak." ifadesini kullandı.

MACRON DUYURDU: 100 MİLYON VARİLLİK DEV REZERV PİYASAYA SÜRÜLÜYOR

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 ülkelerinin 100 milyon varile kadar dizel ve ham petrolü piyasaya süreceğini açıkladı.

Macron, G7 ülkelerinin enerji arzına yönelik bu kapsamda dizel ve ham petrol stoklarını piyasaya sunacağını belirtti. G7 ülkelerinin piyasaya süreceği petrol ve dizel miktarının 100 milyon varile kadar çıkacağı ifade edildi.