Şam’da Türk okulu heyecanı! 4 Ekim’de Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu açılıyor
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Suriye’nin başkenti Şam’da kurulan Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu, 4 Ekim Pazar günü eğitime başlayacak. Şam Eğitim Müşavirliğinden yapılan paylaşımda, okulun ilk öğrencilerini ağırlayacağı ve bölgede nitelikli bir eğitim sunulmasının hedeflendiği belirtildi.
Şam Eğitim Müşavirliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya dair paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulunun ilk öğrencilerini ağırlayacağı belirtilerek, bölgede nitelikli bir eğitim sunulmasının hedeflendiği ifade edildi.