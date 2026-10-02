Şam’da Türk okulu heyecanı! 4 Ekim’de Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu açılıyor

Suriye’nin başkenti Şam’da kurulan Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu, 4 Ekim Pazar günü eğitime başlayacak. Şam Eğitim Müşavirliğinden yapılan paylaşımda, okulun ilk öğrencilerini ağırlayacağı ve bölgede nitelikli bir eğitim sunulmasının hedeflendiği belirtildi.