Yunanistan ile İsrail arasında Pegasus krizi patlak verdi. Eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Stelios Kuloglu’nun telefonunun en az üç kez Pegasus casus yazılımıyla ele geçirildiğinin ortaya çıkması, Atina’da büyük yankı uyandırdı. Kuloglu, İsrail merkezli NSO Group ve ilgili yetkililer hakkında yasal süreç başlattığını duyurdu.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Kuloglu, İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımıyla Ekim 2022 ila Mart 2023'te hedef alındığının ortaya çıkmasının ardından yasal süreç başlattı. "TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜK" Kuloglu, Pegasus, Predator ve diğer benzeri casus yazılımlarının kullanımını soruşturmak üzere kurulan Avrupa Parlamentosu (AP) Komitesinde yedek üye olarak görev aldığı ve AP milletvekili olduğu dönemde kullandığı telefonunun Pegasus casus yazılımıyla tuzağa düşürüldüğünü belirtti.

Yunan siyasetçiden telefonundaki casus yazılımın İsrailli üreticisi hakkında suç duyurusu | Fotoğraf: AA TELEFONDAKİ BİRÇOK VERİYE ERİŞİM SAĞLANDI Telefonundaki casus yazılımın, Kanada'da Toronto Üniversitesine bağlı siber güvenlik araştırma grubu Citizen Lab tarafından yapılan adli analiz sonucunda tespit edildiğine dikkati çeken Kuloglu, yazılım vasıtasıyla telefonundaki yazışma, kayıtlı iletişim bilgileri, fotoğraf, ajanda, evrak, konum bilgisi gibi birçok veriye erişim sağlandığını kaydetti. Kuloglu, yazılım aracılığıyla istenildiği zaman telefonunun kamerasının da aktif hale getirilebildiğini ve böylece özel hayatın gizliliğinin de çiğnendiğini aktardı. PEGASUS CASUS YAZILIMI, OLAYI SORUŞTURAN KOMİTENİN ÜYESİNİ HEDEF ALDI Kuloglu, Mart 2022-Temmuz 2023 döneminde Pegasus ve benzeri gözetleme yazılımlarını incelemek üzere kurulan AP Komitesinde görev yapmıştı. Komite, Avrupa hükümetlerinin gazeteciler, siyasetçiler, aktivistler ve vatandaşlara yönelik yasa dışı gözetleme faaliyetlerini araştırıyordu.