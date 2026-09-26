Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Cazan bölgesinde potansiyel tehlikelere karşı acil durum uyarısı yayımladı. Vatandaşlardan acil durum protokollerine uymaları ve yetkili makamların talimatlarını takip etmeleri istenirken, tehlikenin türüne ilişkin detay verilmedi; uyarı kısa süre sonra kaldırıldı.

Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Cazan bölgesinde kısa süreli alarm verildi. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bölgede yaşanabilecek acil durumlara karşı vatandaşları uyardı.

CAZAN'DA ACİL DURUM ALARMI

Yapılan açıklamada, bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla acil durum protokollerine uymaları istendi. Yetkili makamların talimat ve uyarılarının dikkatle takip edilmesi çağrısı yapıldı.

TEHLİKENİN TÜRÜ AÇIKLANMADI

Cazan'da alarma neden olan tehlikenin ne olduğuna ilişkin ise herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, kısa süre sonra yaptığı yeni açıklamayla bölge için verilen tehlike uyarısının sona erdiğini duyurdu.

GÖZLER SINIR HATTINDA

Öte yandan Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'ın sınır bölgeleri ve güney vilayetlerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.