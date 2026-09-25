Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Erakçi ile New York’ta bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York’ta bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel alandaki son gelişmeler ele alındı.