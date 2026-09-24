Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas BM'ye hitap etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas BM Genel Kurulu'na hitap ediyor. Abbas yaptığı açıklamada Filistin topraklarının kaçındığını söylerken "Filistinliler kendi topraklarında yok ediliyor" ifadelerini kullandı.