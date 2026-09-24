Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas BM'ye hitap etti
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas BM Genel Kurulu'na hitap ediyor. Abbas yaptığı açıklamada Filistin topraklarının kaçındığını söylerken "Filistinliler kendi topraklarında yok ediliyor" ifadelerini kullandı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas BM Genel Kurulu'na hitap ediyor.
Abbas'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
Filistin'in kaynakları İsrail'in elinde.
Filistin halkı en tehlikeli dönemini yaşıyor.
Trump sözlerine sadık kalmalı.
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